Barcelona y PSG acuerdan el traspaso de Ferran Torres por casi 50 millones de euros

El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain han alcanzado un principio de acuerdo para formalizar la venta del atacante valenciano. La operación, confirmada por la agencia EFE tras consultar fuentes cercanas a la negociación, se ha cerrado por una cantidad fija cercana a los 50 millones de euros. El jugador, clave en la reciente consecución del Campeonato del Mundo con la Selección Española, pondrá así rumbo a la capital francesa.

Las negociaciones entre ambas entidades deportivas se han desarrollado y resuelto de forma muy rápida en los últimos días. La dirección deportiva del equipo azulgrana tuvo constancia la semana pasada de la firme voluntad del futbolista de recalar en el conjunto galo. Ante esta situación, el club catalán optó por endurecer sus exigencias y rechazó una primera oferta que ascendía a 40 millones fijos más otros diez en función de distintas variables, logrando finalmente que los 50 millones de euros queden totalmente garantizados.

La inminencia de la resolución es tal que los dirigentes culés eximieron al atacante de incorporarse a los entrenamientos el pasado miércoles, algo que sí hicieron el resto de sus compañeros que también se coronaron campeones mundiales este verano. Se prevé que los clubes intercambien la documentación pertinente durante las próximas horas para dejar el trato sentenciado a lo largo de este mismo fin de semana.

El internacional español poseía un contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027 en la Ciudad Condal. Su llegada al Parque de los Príncipes supondrá su reencuentro con Luis Enrique, actual técnico de la escuadra parisina y gran valedor del futbolista durante su exitosa etapa al frente del banquillo del combinado nacional.

Pese a sus notables números, el delantero originario de Foios nunca logró establecerse con la vitola de titular indiscutible desde que aterrizase en el Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado invernal de la temporada 2021-2022. No obstante, el curso pasado sacó un gran provecho del declive físico de Robert Lewandowski para igualar a Marcus Rashford como el azulgrana con más encuentros disputados en todas las competiciones, sumando un total de 49 apariciones.

Además de su alta participación, el nuevo atacante parisino se alzó como el segundo máximo goleador del bloque culé con 21 dianas, únicamente por detrás del canterano Lamine Yamal, que firmó 24, e igualado con el brasileño Raphael Dias, alias Raphinha. Su bagaje total en su trayectoria barcelonista asciende a 65 goles y 23 asistencias a lo largo de 207 compromisos oficiales.

Para paliar su marcha, el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick ha incorporado este verano a perfiles de banda como Anthony Gordon, Karim Adeyemi o el prometedor Jesse Bisiwu. Sin embargo, el objetivo primordial sigue siendo la contratación de Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid ha mostrado su más absoluta negativa a negociar su salida en estos momentos. A la espera de un ariete puro, el preparador alemán ha tenido que evaluar en pretemporada al joven Hamza Abdelkarim.

Paralelamente, el conjunto catalán prosigue con las conversaciones con el club inglés del Manchester City con el propósito de hacerse con los servicios de Rodrigo Hernández, mediocentro que ya ha elegido sumarse al proyecto azulgrana. Por su parte, la escuadra francesa ha acometido la contratación del atacante Maghnes Akliouche por otros 50 millones, lo que obligará al valenciano a pugnar por un hueco frente a Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué tras las recientes salidas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani.