DKV se convierte en patrocinador del Atlético de Madrid

ERGO Group, matriz de DKV, ha firmado una alianza estratégica con el Atlético de Madrid por la que la aseguradora se convierte en patrocinador oficial de los primeros equipos masculino y femenino del club rojiblanco, según informó este miércoles la compañía.

El acuerdo se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de la marca ERGO en España y servirá para acompañar el proceso de rebranding de DKV, reforzar su visibilidad y apoyar sus objetivos de crecimiento en el mercado español.

La alianza contempla la presencia de la marca en distintos soportes del club, incluidos activos vinculados a los equipos masculino y femenino, además de acciones de activación comercial, derechos de imagen, experiencias para clientes y presencia en el estadio Riyadh Air Metropolitano y en la futura Ciudad del Deporte.

La aseguradora destacó que Madrid constituye uno de los principales focos de crecimiento de la compañía. Según explicó, la penetración del seguro de salud en la Comunidad Autónoma alcanza el 37,5%, frente al 26% de media nacional.

En este contexto, ERGO considera que la alianza con el Atlético de Madrid contribuirá a mejorar su posicionamiento en una región donde aspira a incrementar de forma significativa su cuota de mercado durante los próximos años.

El acuerdo incluye además exclusividad en la categoría de seguros, visibilidad en soportes físicos y digitales del club, programas de hospitalidad y actividades dirigidas a clientes, proveedores, mediadores, empleados y aficionados.

El director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid, Óscar Mayo, afirmó que el acuerdo refuerza el compromiso del club con la salud y el bienestar junto a una compañía "referente en su sector" y destacó que el crecimiento nacional e internacional de ERGO y DKV está alineado con las ambiciones de expansión del club.

Por su parte, el consejero de ERGO responsable de Digitalización, Marketing y Alianzas Globales, Mark Klein, señaló que la alianza permitirá "acelerar el despliegue" de la estrategia del grupo en España y reforzar de forma sostenible la visibilidad de la marca entre clientes y socios.