El Atlético se lleva al Cuti Romero: Simeone consigue al central que llevaba un año persiguiendo

El Atlético de Madrid ya tiene al central que quería Diego Pablo Simeone. El conjunto rojiblanco ha alcanzado un principio de acuerdo con el Tottenham para el fichaje de Cristian 'Cuti' Romero, en una operación que rondará los 40 millones de euros, entre una cantidad fija y variables. El argentino viajará a Madrid para pasar el reconocimiento médico y, si todo transcurre con normalidad, firmará hasta 2031.

No ha sido precisamente una operación de un día. El Atlético ya intentó hacerse con el internacional argentino el pasado verano, pero entonces el Tottenham se cerró en banda y llegó a reclamar unos 70 millones de euros. El Metropolitano no estaba dispuesto a pagar semejante cantidad y la operación quedó aparcada. Un año después, las circunstancias han cambiado y también el precio.

Simeone consigue su viejo deseo

La voluntad del propio Cuti Romero ha resultado decisiva. El central, que ya quería jugar en el Atlético hace un año, habría estado dispuesto incluso a rebajarse el salario para facilitar su llegada a Madrid. El Tottenham, además, ha rebajado considerablemente sus pretensiones y el acuerdo ha terminado encajando en las cuentas rojiblancas.

El fichaje responde a una necesidad evidente. El Atlético recibió demasiados goles la pasada temporada y Simeone llevaba tiempo reclamando mayor jerarquía y contundencia para su defensa. Romero, a sus 28 años, aporta precisamente eso: experiencia internacional, carácter y capacidad para jugar tanto en línea de cuatro como en una defensa de tres.

Un fichaje con ADN Simeone

El Cuti llega después de cinco temporadas en Londres y tras haber sido capitán del Tottenham. Su etapa inglesa tuvo luces y sombras, marcada también por problemas físicos, pero deja en su currículum un título de Europa League y una experiencia al más alto nivel que ahora quiere poner al servicio del Atlético.

El argentino se suma así a la renovación defensiva del equipo rojiblanco y está llamado a convertirse en una de las piezas importantes del nuevo proyecto. El Atlético paga unos 40 millones —35 fijos más cinco en variables, según las informaciones publicadas— por un futbolista que el año pasado parecía imposible.

Simeone quería al Cuti. El Cuti quería al Atlético. Y esta vez, por fin, Madrid será el punto de encuentro.