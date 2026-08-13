El Fiatc Girona comienza las revisiones médicas de sus jugadores para la pretemporada, con Sergi Martínez a la cabeza

El Fiatc Girona ha dado un paso más en la preparación de la temporada 2026-2027 con la revisión médica de Sergi Martínez Costa, capitán del equipo, quien ha pasado las pruebas en la Clínica Diagonal (Esplugues de Llobregat, Barcelona) de Fiatc Seguros, principal patrocinador del club.

Mediante estas evaluaciones, los especialistas del centro han comprobado el óptimo estado de salud y condición física del jugador del primer equipo masculino, lo que le permitirá afrontar con las máximas garantías el inicio de los entrenamientos y la nueva temporada de la Liga Endesa.

La revisión médica en Clínica Diagonal ha incluido un completo protocolo de valoración que ha consistido en una analítica clínica, una valoración de la composición corporal mediante tecnología Tanita y una ecocardiografía.

"He trabajado mucho este verano, especialmente en la recuperación del tobillo tras la pequeña lesión que sufrí al final de la temporada. He afrontado estos meses con muchas ganas de empezar y de conocer a las nuevas incorporaciones del equipo. Ahora estoy trabajando de forma individual, centrándome en aspectos del juego a los que durante la temporada no podemos dedicar tanto tiempo. Tengo muchas ganas de poder trasladar a la pista todo el trabajo que he hecho este verano", destacó Sergi Martínez una vez finalizada la revisión.

Las pruebas realizadas con el apoyo de Fiatc, partner principal del equipo, forman parte de la alianza entre la compañía aseguradora y el club, a cuyo primer equipo masculino da nombre desde el mes de julio.

Así, la compañía aseguradora refuerza su compromiso con el equipo gerundense, poniendo a disposición la experiencia y el conocimiento de los profesionales de Clínica Diagonal para garantizar el seguimiento y velar por la salud de sus jugadores a lo largo de la temporada.

Tras completar las revisiones, los jugadores están preparados para incorporarse a la dinámica del equipo, que iniciará en los próximos días la pretemporada bajo la dirección de su entrenador, Moncho Fernández, y con la llegada de nuevos miembros al conjunto, como Mac McClung, Aljaž Kunc, David N'Guessan, Isaac Vázquez, Andrzej Pluta y Stanley Whittaker.