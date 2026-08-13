El PSG se aferra al trono: supercampeón de Europa ante un Aston Villa que murió de pie

El ­­­París Saint-Germain no se cansa de ganar. El equipo de Luis Enrique conquistó en Salzburgo su segunda Supercopa de Europa consecutiva tras imponerse al Aston Villa (2-1), en otra demostración de poderío del vigente campeón de las dos últimas Ligas de Campeones. El fútbol europeo sigue teniendo dueño y viste de azul y rojo.

Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué fueron los encargados de poner los goles a una nueva exhibición de autoridad del conjunto parisino, que volvió a demostrar que incluso cuando no juega su mejor partido tiene recursos suficientes para levantar un título. El Aston Villa de Unai Emery, campeón de la Liga Europa, vendió muy cara su derrota y tuvo ocasiones de sobra para haber llevado la final a otro desenlace.

Kvaratskhelia abre el camino

El PSG salió decidido a imponer su ley. La presión de los de Luis Enrique asfixió durante muchos minutos al conjunto inglés, que apenas encontraba espacios para respirar. Boubacar Kamara fue de los primeros en intentar rebelarse contra el dominio francés, pero el golpe terminó llegando del otro lado.

En el minuto 20 apareció Kvaratskhelia para fabricar una obra de arte. El georgiano encontró el espacio y soltó un disparo que terminó en la red para colocar el 1-0. Un golazo que parecía encarrilar otra noche de gloria para los parisinos.

💥 Golazo 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂. 😅 Recorte y a guardar. A 𝐊𝐯𝐚𝐫𝐚𝐭𝐬𝐤𝐡𝐞𝐥𝐢𝐚 no se le ha olvidado hacer la jugada que nunca le falla. El PSG se adelanta (1-0) ante los de Unai Emery. #LaCasaDelFútbol #Supercup pic.twitter.com/oPnsaxHqg5 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 12, 2026

Pero el Aston Villa no estaba dispuesto a ejercer de simple comparsa. Emery ha construido un equipo reconocible, competitivo y con capacidad para discutirle los partidos a cualquiera. Y pese a haber perdido piezas importantes durante el verano y tener a Ollie Watkins lesionado, el conjunto inglés encontró una vía de escape en un chico de apenas 17 años.

Brian Madjo, el titular más joven en una final europea, tuvo varias oportunidades antes de acertar con la más difícil. Justo antes del descanso, y tras una nueva asistencia de John McGinn, el delantero encontró el camino del gol para devolver la igualdad al marcador.

Puedes intentar pararlo.

Conseguirlo ya es otra historia. 🌪️🎯 Brian 𝑯𝒖𝒓𝒂𝒄𝒂́𝒏 Madjo pone las tablas para el Aston Villa al borde del descanso. #Supercup #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/uRzLZDGPzg — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 12, 2026

Doué decide y el PSG vuelve a reinar

El segundo tiempo mantuvo el guion. El Villa siguió creyendo y el PSG siguió esperando su momento. Y cuando apareció, volvió a golpear con una eficacia que empieza a resultar casi insultante.

En el minuto 61, Désiré Doué aprovechó un desmarque para poner el 2-1. El asistente fue Ousmane Dembélé, que había entrado tras el descanso. El tanto fue inicialmente anulado por fuera de juego, pero el VAR confirmó que la posición era legal y devolvió al PSG el mando de la final.

👀🔎 El despiste de Matty Cash legitima el gol de Désiré Doué. El PSG vuelve a adelantarse en el marcador de esta Supercopa. #LaCasaDelFútbol #Supercup pic.twitter.com/W9unSSdh2J — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 12, 2026

Luis Enrique también recurrió a Fabián Ruiz, campeón del mundo con España, para tratar de darle más control a un partido que empezaba a convertirse en una batalla de resistencia. Achraf Hakimi y Warren Zaire-Emery también habían recuperado protagonismo después de una pretemporada especialmente atípica.

El PSG tuvo que sufrir. Y lo hizo. Igual que en su camino hacia el doblete de Champions frente al Arsenal, el campeón de Europa demostró que también sabe ganar cuando toca arremangarse.

El Villa muere de pie

Emery movió el banquillo y su equipo no dejó de buscar el empate. El Villa generó ocasiones, mantuvo su libreto y obligó al PSG a defender con todo hasta los últimos segundos. Pero el reloj terminó jugando a favor de los franceses. El 2-1 ya no se movió.

El PSG vuelve a levantar la Supercopa de Europa y prolonga una tiranía continental que empieza a adquirir dimensiones históricas. Dos Champions consecutivas y ahora dos Supercopas seguidas. Luis Enrique ha convertido al conjunto parisino en una máquina de competir y ganar.

El Aston Villa se marchó con la derrota, pero también con la certeza de que puede mirar de frente a los gigantes europeos. El problema es que, hoy por hoy, enfrente estaba el gigante de todos los demás.

Un superequipo.

Un supercampeón. 🏆🇫🇷 El PSG vuelve a conquistar la Supercopa de Europa. #Supercup #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/N9ntTGV0La — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 12, 2026



Ficha técnica

París Saint-Germain, 2: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández, m.75); Ruben Neves (Fabián Ruiz, m.75), Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia (Lucas Beraldo, m.88), Maghnes Akliouche (Ousmane Dembélé, m.46) y Désiré Doué (Senny Mayulu, m.87)

Aston Villa, 1: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres (Tyrone Mings, m.79), Ian Maatsen; Boubacar Kamara (Lamar Bogarde, m.72), Joao Gomes (Ross Barkley, m.79); John McGinn (Alysson, m.73), George Hemmings, Emiliano Buendía; y Brian Madjo (Tammy Abraham, m.72)

Goles: 1-0, m.21: Khvicha Kvaratskhelia; 1-1, m.45: Brian Madjo; 2-1, m.61: Désiré Doué

Árbitro: Omar Artan (SOM). Mostró tarjeta amarilla a Pau Torres, Joao Gomes y John McGinn, del Aston Villa

Incidencias: final de la Supercopa de Europa disputado en el estadio Red Bull Arena de Salzburgo ante unos 30.000 espectadores