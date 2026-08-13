El nuevo Real Madrid de Jose Mourinho y su victoria en La Coruña ante el Depor en el Torneo teresa Herrera ha sido el tema principal de la tertulia de EL PRIMER PALO moderada por Dani Blanco con Paul Tenorio, Sergio Fernández e Israel Iñiguez.

Discrepancias en los contertulios por el jugador que le falta. Paul Tenorio dijo que "el centro del campo ha mejorado. Bernardo Silva puede ser ese organizador" a lo que Sergio contestaba "Tchouameni-Bernardo en un partido importante es un doble pivote que no convence"·

Israel Iñiguez matizó que "en el fútbol actual el éxito te lo da el medio del campo. Prueba de ello es el PSG de Luis Enrique con dos Champions y un centro del campo sublime" a lo que Paul decía "es que a lo mejor Mourinho no quiere jugar a controlar sino a golpear".

En el programa también se habló de la llegada de Xavi Hernández a Paises Bajos y a la plantilla que está confeccionando el Atlético de Madrid