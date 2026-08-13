Esperpento en Málaga: el Fulham se niega a tirar los penaltis por "contrato" y porque perdía el avión

Hay partidos de pretemporada que sirven para probar jugadores, sistemas y automatismos. Y luego está lo ocurrido este miércoles en La Rosaleda. El Málaga se proclamó campeón del Trofeo Costa del Sol después de empatar 2-2 con el Fulham y asistir a un final sencillamente surrealista: Álvaro Arbeloa fue expulsado y el conjunto inglés decidió no participar en la tanda de penaltis porque, según su versión, no estaba contemplada en el contrato y corría el riesgo de perder el avión de regreso. Digno de Valle-Inclán todo.

El encuentro había transcurrido con relativa normalidad hasta que el fútbol decidió convertirse en sainete. El Fulham se adelantó por medio de Ryan Sessegnon, aunque Chupe respondió poco después para devolver el empate al marcador. Tras el descanso, Alex Iwobi volvió a poner por delante a los de Arbeloa, mientras el Málaga buscaba una igualada que acabaría llegando en el último suspiro.

Del penalti a la expulsión y de ahí, al sainete

En el minuto 90, una mano en el área permitió a Eneko Jauregi poner el 2-2 desde el punto de penalti. La Rosaleda celebró el empate y se preparó para lo que todo el mundo daba por hecho: la tanda de penaltis para decidir el ganador del Trofeo Costa del Sol.

Por cierto, el Fulham jugaba hoy un amistoso en Málaga y Arbeloa ha sido expulsado tras el pitido final Además, su equipo se ha negado a jugar la tanda de penaltis "porque no estaba en el contrato" y porque llegaba tarde a su vuelo 😅😅😅 pic.twitter.com/7K9MmASfXf — Madrid Sports (@MadridSports_) August 12, 2026

Pero entonces apareció el otro partido. Arbeloa protestó al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias y terminó expulsado con roja directa. Y mientras el técnico abandonaba el terreno de juego, los jugadores del Fulham comenzaron a dialogar con el colegiado. La solución fue todavía más insólita: se negaron a lanzar los penaltis.

El argumento del club inglés, según comunicaron Málaga y Fulham, era doble: la tanda no estaba contemplada en el contrato del amistoso y, si se disputaba, no llegarían a tiempo para coger el vuelo de regreso.

El trofeo se queda en casa sin tirar un penalti

Los jugadores del Fulham abandonaron el césped ante los abucheos de La Rosaleda y el Málaga terminó siendo proclamado campeón sin necesidad siquiera de lanzar un solo penalti. Un desenlace difícil de imaginar incluso para un partido veraniego.

#Málaga #Fulham ✋🏻 Penal por mano a favor de los locales en el 92 y empatan el partido 2-2. 🟥 Arbeloa protesta dicho penal y lo expulsan. ❌️ El Fulham, muy tristemente, NO disputa la tanda de penales y por ello gana el torneo de la Costa del Sol el Málaga C.F.… — Mr. Asubío (@MrAsubio) August 12, 2026

El episodio eclipsó un encuentro en el que el Málaga, que regresa esta temporada a Primera, compitió de tú a tú contra un rival de la Premier y terminó la pretemporada con buenas sensaciones antes de su estreno liguero.

Pero esta noche en La Rosaleda no se hablará demasiado de fútbol. Se hablará de un penalti, una roja, un contrato, un avión y un trofeo que acabó en manos del anfitrión sin que nadie tuviera que marcar desde los once metros.

El fútbol moderno, siempre dispuesto a superarse.