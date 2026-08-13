Tras Arabia y Marruecos, Turquía será sede de la Supercopa de España 2027

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial este jueves las fechas y el lugar en el que se disputará la Supercopa de España 2027. El estadio Olímpico Atatürk de Estambul ha sido el seleccionado para acoger los partidos de la competición entre los días 2 y 7 de febrero de 2027. El FC Barcelona, el Real Madrid, la Real Sociedad y el Club Atlético de Madrid se medirán en territorio turco con el objetivo de alzarse con el trofeo.

Tal y como explica la RFEF, el acuerdo logrado para la celebración de la Supercopa en Turquía "garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español" con su celebración, los cuales "tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías", englobando tanto a las categorías masculinas como las femeninas.

𝗖𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼𝘀.

𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼. La #superSupercopa 2027 se disputará en Estambul. ℹ️ Toda la información: https://t.co/riMUqwjWgQ pic.twitter.com/RFTd6M7kc5 — RFEF (@rfef) August 13, 2026

La Real Federación Española de Fútbol ha seleccionado la capital turca "tras un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta", indican en el comunicado.

Las últimas ocho ediciones de esta competición se han celebrado fuera de territorio español. En la temporada 2018/2019 se celebró en Tánger, concretamente en el estadio Ibn Battouta. Tras eso, desde el año 2020, la Supercopa se desplazó a Arabia Saudí. Sin embargo, el torneo que reúne a los campeones y subcampeones de La Liga y la Copa del Rey volverá a territorio saudí en su edición de 2028, tal y como explica la Federación.

El cambio de sede en la próxima edición se debe a que Arabia Saudí organiza la Copa de Asia en fechas que coinciden con la celebración de la Supercopa de España, por lo que la RFEF "ha trabajado para conseguir una sede distinta para esta próxima edición".

La última edición –en la que participaron el FC Barcelona, el Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid— culminó con la victoria del equipo de Hansi Flick tras imponerse al club vasco en la semifinal y al Real Madrid en la final.