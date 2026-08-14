La televisión da la espalda a la Liga F: nadie alcanza el precio mínimo exigido

La Liga F tendrá que volver a sacar a subasta sus derechos audiovisuales de la temporada 2026/27 después de que la primera puja no haya alcanzado los precios mínimos establecidos por la propia competición. Para los principales paquetes nacionales, la Liga F aspiraba a obtener un mínimo de cinco millones de euros por temporada por el Lote 1 y otros dos millones por el Lote 2. El mercado ha hablado y, de momento, ha dicho que no. La nueva puja estará abierta hasta el próximo 19 de agosto, apenas unos días antes del comienzo de una competición que vuelve a encontrarse, por segundo año consecutivo, con la televisión en el aire.

Y es que hay cosas que dejan de ser accidentes cuando ocurren todos los años. Y la Liga F parece empeñada en convertir los problemas con sus derechos audiovisuales en una tradición de pretemporada. Hace apenas doce meses sucedió algo muy parecido con DAZN y ahora, después de cuatro años de profesionalización y de decenas de millones de euros públicos y privados destinados al proyecto, la competición vuelve al mercado para intentar encontrar quién está dispuesto a pagar por televisarla.

Un año después, la misma película

Conviene recordar lo ocurrido hace exactamente un año porque permite comprobar que esto no es precisamente una sorpresa. En agosto de 2025, DAZN tenía contrato con Liga F hasta 2027 por 7,5 millones de euros anuales. Sobre el papel, estupendo. En la realidad, a cuatro días del comienzo del campeonato la plataforma ni siquiera confirmaba públicamente que fuera a retransmitirlo. Había retirado contenidos de Liga F de su oferta y durante semanas se negoció una salida incorporando nuevos operadores.

Los clubes habían aprobado sus presupuestos contando con esos 7,5 millones, mientras DAZN tenía otros planes. Finalmente hubo televisión, sí, pero después de semanas de incertidumbre, negociaciones a contrarreloj y una reformulación del modelo que terminó incorporando a otros operadores y, cómo no, a la televisión pública. RTVE y RTVE Play aparecieron como parte de la solución. Un año después, DAZN se marcha antes de finalizar el contrato y la Liga F vuelve a salir al mercado: primera ronda insuficiente, segunda ronda en marcha y el calendario corriendo. Gestión profesional, lo llaman.

Cuando el mercado no compra el relato

Aquí está probablemente la parte más incómoda de toda la historia. Durante cuatro años Liga F ha vendido crecimiento, expansión, profesionalización, récords digitales, audiencias acumuladas y una competición cada vez más atractiva. Sin embargo, cuando las empresas privadas tienen que poner dinero encima de la mesa para comprar el producto, las ofertas no alcanzan siquiera los mínimos establecidos por la propia competición. No es una opinión ni una interpretación interesada: es el resultado de la licitación.

Se pueden elaborar todos los PowerPoint que se quiera, celebrar millones de impresiones en redes sociales y convertir cualquier porcentaje positivo en un comunicado de éxito. Pero existe un indicador bastante menos manipulable: cuánto está dispuesto a pagar el mercado por aquello que vendes. Y hoy sabemos que nadie ha alcanzado los cinco millones exigidos por el principal paquete nacional. Quizá el problema no sea que el fútbol femenino español no tenga valor. Quizá el problema sea quién lleva cuatro años intentando venderlo.

Más de 100 millones después

Porque éste sería un contratiempo comprensible si estuviéramos hablando del primer año de profesionalización. Pero estamos entrando en el quinto. Por la caja de la competición han pasado ya más de cien millones de euros entre subvenciones públicas, aportaciones de LaLiga, derechos audiovisuales, patrocinios, anticipos comerciales y recursos de los propios clubes. LaLiga sostuvo económicamente durante años el proyecto; el Gobierno puso veinte millones de euros para la profesionalización; DAZN pagó millones por los derechos; llegaron los patrocinadores, llegó Moeve y llegó La Quiniela.

Y cuando todo eso no ha sido suficiente, ha tenido que aparecer Gasol16 Ventures junto a Fortified Partners con otros 55 millones de euros y la posibilidad de una línea adicional de crédito de hasta 20 millones. Aquello se presentó como una operación histórica. Puede serlo. Pero también puede llamarse de otra manera: rescate. Porque cuando después de cuatro temporadas, decenas de millones públicos y privados y más de cien millones circulando alrededor del proyecto necesitas comprometer durante décadas parte del futuro comercial de la competición para conseguir otros 55 millones, quizá la pregunta ya no sea cuánto dinero necesita el fútbol femenino. La pregunta es cuánto dinero necesita esta gestión para conseguir que el fútbol femenino funcione.

Los clubes pagan, los gestores continúan

Y mientras tanto, nadie parece pedir responsabilidades. Los clubes aceptan, los clubes votan, los clubes adelantan ingresos futuros, los clubes comprometen derechos y los clubes ven cómo disminuyen determinadas fuentes de financiación mientras vuelven a esperar que aparezca la siguiente. Pero la estructura permanece. Los sueldos permanecen. Los bonus permanecen. Los asesores permanecen. Y el tren de vida de una competición que todavía necesita subvenciones, rescates e ingresos futuros parece diseñado para una organización que juega la Champions financiera todos los años.

El problema nunca parece estar arriba. Siempre falta dinero abajo. Resulta difícil explicar que una competición que todavía busca desesperadamente sostenibilidad económica pueda permitirse una estructura directiva y de asesoramiento propia de organizaciones consolidadas mientras los clubes siguen dependiendo de que alguien vuelva a abrir la cartera. Primero LaLiga. Después el CSD. Después DAZN. Después Moeve. Después La Quiniela. Ahora Gasol. Y, si la televisión privada no paga lo suficiente, siempre queda RTVE. Negocio redondo. Sobre todo para quien administra el dinero de los demás.

Y el Gobierno, otra vez

Porque aquí aparece nuevamente el Gobierno. RTVE ya entró la pasada temporada en el modelo audiovisual de Liga F y permitió ampliar enormemente la difusión en abierto. Desde el punto de vista de la promoción del fútbol femenino puede defenderse perfectamente. Lo que resulta bastante más discutible es que el dinero público termine convirtiéndose sistemáticamente en el colchón que amortigua los problemas de gestión de una entidad privada, especialmente cuando el propio Estado todavía tiene deberes pendientes con las subvenciones anteriores.

El CSD dispone desde hace tiempo de documentación sobre las justificaciones presentadas por Liga F. Sólo respecto de la subvención de 2022, de cinco millones de euros, se produjo un requerimiento de subsanación que afectaba a aproximadamente 4,7 millones. Y aquello era 2022. Después vienen 2023 y 2024/25. Mientras el Gobierno encuentra nuevas fórmulas para seguir aportando recursos al fútbol femenino profesional, sigue sin conocerse una conclusión pública, clara y definitiva sobre qué cantidades de aquellos millones fueron correctamente justificadas, cuáles fueron subsanadas y cuáles deberían, en su caso, reintegrarse.

José Manuel Rodríguez Uribes lleva demasiado tiempo teniendo este asunto encima de la mesa. Antes de buscar más dinero quizá convendría terminar de explicar qué ocurrió con el anterior. No parece una exigencia revolucionaria. Se llama fiscalizar una subvención pública.

El CSD, garantista del desastre

El argumento del Consejo Superior de Deportes ha sido que quiere ser garantista con los procedimientos. Y desde luego lo está consiguiendo. Está garantizando que pasen los años, que lleguen nuevas subvenciones antes de cerrar las anteriores y que la competición continúe buscando financiación mientras permanece sin resolverse públicamente qué ocurrió con parte del dinero público ya entregado. También está garantizando que una liga profesional creada bajo tutela estatal llegue a su quinta temporada necesitando un fondo de inversión para financiar su crecimiento y sin haber conseguido cerrar la televisión a pocas semanas del comienzo.

La tutela del CSD no consistía en sentarse en primera fila para contemplar el experimento. Consistía en vigilarlo.

Una presidenta amonestada y ninguna responsabilidad política

Al frente de esta gestión continúa además Beatriz Álvarez, la misma presidenta que fue amonestada públicamente por el Tribunal Administrativo del Deporte después de que este concluyera que vulneró los Estatutos de Liga F al presidir la Asamblea en la que se votó la moción de censura contra su entonces vicepresidente. No fue inhabilitada, pero fue sancionada. Conviene recordarlo porque hubo quien consiguió convertir una sanción en una victoria. Es otro pequeño milagro comunicativo de Liga F.

En cualquier organización que manejase semejante volumen de recursos y acumulase los problemas económicos, institucionales, laborales y judiciales que arrastra la competición, probablemente existiría alguna reflexión sobre responsabilidades. Aquí no. Aquí se renueva el relato.

Gasol y los clubes que no sabemos quiénes son

Y luego está la transparencia. La operación con Gasol16 Ventures y Fortified Partners compromete el futuro comercial de la competición durante años y supone una entrada de 55 millones. Pero seguimos sin conocer públicamente con el detalle que correspondería a una liga profesional qué clubes se han adherido definitivamente, en qué condiciones concretas, qué obligaciones económicas asume cada uno y qué impacto tendrá el acuerdo durante toda su vigencia. Sabemos mucho de la foto. Muchísimo menos del contrato.

La transparencia de Liga F funciona así: las victorias se anuncian; las condiciones se reservan. Y mientras tanto los derechos audiovisuales vuelven al mercado porque la primera puja no alcanza los precios mínimos.

La televisión pone precio al producto

Quizá por eso lo ocurrido esta semana sea más importante de lo que parece. Porque esta vez no habla un crítico, no habla un club enfrentado a la presidenta, no habla un sindicato, no habla un denunciante y ni siquiera habla el CSD. Habla el mercado. Liga F ha puesto precio a sus derechos y las ofertas no han llegado. Ahora habrá segunda ronda y seguramente terminará habiendo televisión. Es difícil imaginar otra cosa. Puede aparecer DAZN, Movistar, RTVE, Mediapro o una combinación de varios operadores y, cuando ocurra, se publicará la correspondiente nota de prensa celebrando el nuevo modelo audiovisual.

Pero habrá un dato imposible de borrar: a dos semanas de comenzar su quinta temporada profesional, después de más de cien millones de euros movilizados, veinte millones públicos, cuatro años de gestión, millones procedentes de LaLiga, DAZN, Moeve y ahora otros 55 millones de Gasol16 y Fortified, la Liga F ha tenido que repetir la subasta de sus derechos porque nadie quiso pagar lo que ella decía que valían. Todo lo demás es comunicación. Y de eso, precisamente, nunca han tenido problemas.