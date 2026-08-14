Socios del Athletic quieren convertir el homenaje a sus campeones del mundo en un acto por la selección vasca

El Athletic Club de Bilbao prepara para el próximo sábado 22 de agosto, en los prolegómenos de su estreno liguero ante el Sevilla en San Mamés, un homenaje a sus campeones del mundo: el portero Unai Simón, el defensa Aymeric Laporte y el delantero Nico Williams, además del seleccionador Luis de la Fuente. Lo que debía ser un reconocimiento a cuatro figuras vinculadas al club por su éxito con España amenaza, sin embargo, con convertirse en un nuevo pulso político en las gradas de La Catedral.

La asociación de socios compromisarios Athleticen Alde Bustiko Gara ha llamado a la afición rojiblanca a aprovechar el acto para reivindicar la oficialidad de la selección vasca. El colectivo pide que los seguidores que compartan esa reclamación acudan a San Mamés con ikurriñas y otros símbolos favorables a la llamada Euskal Selekzioa (selección vasca).

La iniciativa va incluso un paso más allá. El grupo reclama que durante el homenaje no se proyecten en los videomarcadores imágenes de los futbolistas luciendo la camiseta de la Selección Española. Una manera bastante peculiar de celebrar a unos jugadores que el pasado 19 de julio, con la victoria ante Argentina (1-0) en la final disputada en Nueva York, se proclamaron campeones del mundo precisamente defendiendo los colores de España.

Aplausos para los jugadores, protesta contra España

Bustiko Gara intenta marcar distancias entre los futbolistas y la selección con la que han conquistado el Mundial. En su comunicado deja claro que no pretende que se silbe a Unai Simón, Laporte o Nico Williams: "El que quiera aplaudir que aplauda. El que quiera mantener silencio que lo haga. Nunca silbaremos a un jugador de nuestro equipo".

La cuestión cambia cuando aparece De la Fuente. La asociación recuerda su actuación durante el llamado caso Rubiales y reprocha al actual seleccionador español sus "aplausos, apoyo y/o silencio cómplice" hacia el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que dimitió en septiembre de 2023, días después de su famoso beso a Jenni Hermoso después de que España ganara el Mundial femenino disputado en Australia y Nueva Zelanda. "Que cada uno saque sus conclusiones", señala el comunicado.

El mensaje pretende evitar, eso sí, las habituales escenas de tensión. Bustiko Gara reclama que la protesta se lleve a cabo "desde el respeto" y pide expresamente evitar cánticos ofensivos contra España o contra la selección. Entiende que expresiones como "Puta España" o "Puta Selección" terminarían perjudicando su propia reivindicación.

La 'Euskal Selekzioa', al centro del homenaje

La asociación defiende que la selección vasca debería poder competir oficialmente en todas las disciplinas deportivas y considera que la RFEF y otros organismos impiden actualmente ese derecho. Por eso quiere que el homenaje del 22 de agosto sirva como escaparate para reclamar la oficialidad.

No es un colectivo ajeno a la vida del Athletic. Athleticen Alde Bustiko Gara es una agrupación de socios compromisarios que viene participando activamente en el debate interno del club y que ya ha trasladado en otras ocasiones propuestas a su directiva.

La paradoja está servida: el Athletic Club pretende reconocer en su casa a tres de sus futbolistas por haber levantado la Copa del Mundo con España y a un antiguo jugador del club que dirigió desde el banquillo a la selección campeona. Un sector de sus socios quiere utilizar precisamente ese homenaje para reivindicar que algún día esos mismos jugadores puedan defender oficialmente a la selección vasca.

Así, lo que estaba planteado como una celebración deportiva puede terminar convertido en un nuevo episodio de la batalla identitaria que desde hace años acompaña al Athletic y a una parte de su entorno. San Mamés tendrá la última palabra el 22 de agosto.