Rodrigo Hernández ya tiene acordado su futuro. El Barcelona y el Manchester City han alcanzado un acuerdo definitivo para el traspaso del centrocampista madrileño, después de diez días de negociaciones. A falta de confirmación oficial por parte de ambos clubes, se sabe ya que el conjunto azulgrana pagará 75 millones de euros entre una cantidad fija y variables por hacerse con los servicios del Balón de Oro 2024 y capitán de la selección española. El acuerdo está cerrado a falta de completar la documentación y superar la revisión médica.

Recordemos que la operación ha sido negociada directamente por los responsables de ambos clubes y ha terminado con el entendimiento entre Deco y Hugo Viana. Las conversaciones comenzaron después de que Rodri rechazara la propuesta del Real Madrid y diera el visto bueno al Barcelona. Además, el Manchester City había intentado convencer al futbolista para continuar en el Etihad, pero finalmente asumió su deseo de iniciar una nueva etapa y se sentó a negociar con el conjunto azulgrana.

Cinco ofertas hasta llegar al acuerdo

El Barcelona tuvo que mejorar varias veces su propuesta para desbloquear la operación. La primera oferta formal fue de 45 millones de euros fijos más variables, mientras que el Manchester City reclamaba inicialmente 90 millones con todos los conceptos incluidos. La diferencia de 45 millones hacía prever una negociación larga, pero ambas partes fueron acercando posiciones durante los siguientes días.

El motivo es que el Barça incrementó progresivamente sus propuestas, mientras el conjunto inglés redujo sus pretensiones. Tanto es así que la entidad azulgrana llegó a presentar cinco ofertas, cuatro de ellas formales y una verbal. El viernes por la noche puso sobre la mesa una cantidad de 70 millones de euros entre fijo y variables. En ese momento, la distancia entre ambos clubes ya era mucho menor y el acuerdo comenzó a verse como una cuestión de tiempo.

Finalmente, la cifra pactada asciende a 75 millones de euros. Algunas informaciones han desglosado la operación de manera diferente y han situado la cantidad fija en 60 millones, con otros 16,5 millones en complementos, de los cuales 11 serían alcanzables para el Manchester City. En cualquier caso, la cifra comunicada para el traspaso es de 75 millones entre fijo y variables.

Además, hay que tener en cuenta que el hecho de que al centrocampista Rodri solo le quedara un año de contrato con el Manchester City no facilitó una salida a bajo coste. El club inglés consideraba que el centrocampista tenía un valor especial por su condición de titular, Balón de Oro y pieza fundamental de su equipo. Esa circunstancia explica también la distancia inicial entre las pretensiones de ambas entidades.

Un refuerzo para el centro del campo de Flick

Rodri llega al Barcelona para ocupar una posición especialmente importante dentro del proyecto de Hansi Flick. Esto es porque el centrocampista reforzará una zona que había quedado condicionada por la lesión de Frenkie de Jong, que estará varios meses de baja. Su incorporación supone, además, el regreso del futbolista a LaLiga después de su etapa en el Manchester City.

El madrileño aterriza en Barcelona con un palmarés destacado. Ha sido Balón de Oro en 2024 y MVP de la Eurocopa de ese mismo año. También fue protagonista en la conquista de la Champions League 2022-23 con el Manchester City, marcando el gol decisivo en la final. Más recientemente, lideró a España como capitán hasta la conquista de su segundo Mundial, en el que fue elegido MVP.

Rodri ya ha mantenido contacto en los últimos días con varios de sus nuevos compañeros de selección y del Barcelona, entre ellos Dani Olmo, Gavi, Pedri y Lamine Yamal. El jugador espera ahora que los últimos trámites se completen para poder viajar a Barcelona y ser presentado antes del Trofeo Joan Gamper, siempre que los plazos burocráticos lo permitan.

Cancelo, también cerca del regreso

La llegada de Rodri puede coincidir con otro regreso al Barcelona. Joao Cancelo está cerca de desvincularse del Al Hilal y podría regresar al club azulgrana como agente libre. El portugués ya dejó una imagen significativa en sus redes sociales al publicar una fotografía con la camiseta del Barça acompañada de un reloj de arena.

Rodri y Cancelo coincidieron en el Manchester City y podrían volver a compartir vestuario en Barcelona. La operación del portugués está pendiente de que se complete su salida del club saudí, pero todo apunta a que su regreso está próximo.

Con el acuerdo por Rodri, el Barcelona consigue uno de los grandes objetivos de su mercado de fichajes. La operación llega después de la venta de Ferran Torres al PSG y se suma a las incorporaciones de Anthony Gordon y Karim Adeyemi. El club azulgrana todavía mantiene abierta la búsqueda de un delantero, con Julián Álvarez como uno de los nombres que continúa sobre la mesa, aunque el Atlético de Madrid no facilita por ahora su salida.

La prioridad inmediata, sin embargo, es completar los últimos trámites del fichaje de Rodri. Una vez superados el papeleo y la revisión médica, el centrocampista podrá vestir oficialmente la camiseta del Barcelona y convertirse en una de las grandes incorporaciones del proyecto de Hansi Flick.