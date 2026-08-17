Marc Santos debuta con el Levante a los 15 años y bate el récord de Lamine Yamal

Marc Santos ya forma parte de la historia de LaLiga y del Levante UD. El motivo es que el joven futbolista valenciano, de solo 15 años y 288 días, debutó este domingo en Primera División durante el partido frente al Espanyol en el RCDE Stadium. El lateral entró al terreno de juego en el minuto 64 en sustitución de Iván Romero y ocupó la posición de extremo izquierdo. Aunque el conjunto granota terminó perdiendo por 3-0, el encuentro dejó un motivo de ilusión para su afición: el estreno de una de las grandes promesas de su cantera.

Con 15 años, nueve meses y 15 días, Marc Santos se convirtió en el jugador más joven de la historia del Levante en disputar un partido en la máxima categoría. Esto significa que el futbolista de Massanassa superó ampliamente los registros anteriores del club y estableció una nueva marca que será difícil de superar.

El dato adquiere todavía más relevancia al compararlo con algunos de los nombres que han marcado la precocidad reciente del fútbol español. Santos debutó con dos días menos que Lamine Yamal, que lo hizo con el Barcelona a los 15 años y 290 días. De esta manera, el jugador del Levante se sitúa por delante del actual referente azulgrana en la clasificación de los futbolistas más jóvenes en debutar en LaLiga.

Entre los más jóvenes de la historia

El estreno de Santos le coloca en la parte más alta de una clasificación histórica. Recordemos que el primer puesto corresponde a Luka Romero, que debutó con el Mallorca en la temporada 2019-20 con 15 años y 219 días. El segundo es para Sansón, del Celta, que disputó su primer partido en la máxima categoría en la campaña 1939-40 con 15 años y 255 días.

Santos aparece después, con 15 años y 288 días, empatado en esa cifra con Pedro Irastorza, que debutó con el Donostia en 1933. Por detrás queda Óscar Ramón, que jugó con el Zaragoza con 15 años y 289 días, mientras que Lamine Yamal ocupa el siguiente lugar con sus 15 años y 290 días.

La aparición de Marc Santos no ha sido fruto de la casualidad. No hay que pasar por alto que el joven defensa ha estado ligado al Levante desde las categorías más pequeñas, después de incorporarse a la cantera granota en edad prebenjamín. Desde entonces ha ido superando etapas hasta recibir la oportunidad de dar el salto al primer equipo.

Su rendimiento durante la pretemporada terminó de convencer al técnico Luis Castro, que decidió contar con él para la primera plantilla. El entrenador portugués ya había dejado claro antes del comienzo de la competición que Santos formaba parte del primer equipo y que su presencia no respondía únicamente a una circunstancia puntual.

El jugador todavía tiene edad cadete, por lo que la intención del cuerpo técnico es que pueda alternar sus apariciones con el primer equipo con minutos en el filial. La apuesta por Santos encaja además con la trayectoria de Luis Castro al frente del equipo, donde otros jugadores procedentes de la cantera también han encontrado oportunidades. Ahora, el técnico ha identificado en el joven valenciano unas condiciones que considera suficientes para competir con futbolistas mucho mayores.

Un récord que es solo el comienzo

El resultado ante el Espanyol impidió que el estreno tuviera un desenlace perfecto. El Levante cayó por 3-0, con Roberto Fernández como protagonista con un doblete y otro tanto de Dolan. Sin embargo, para Santos, la derrota quedó en un segundo plano frente a un momento que recordará durante toda su carrera.

En apenas unos meses, el futbolista ha pasado de jugar en las categorías inferiores y en campos de la ciudad de Valencia a estrenarse en Primera División. Lo ha hecho, además, dejando su nombre en los registros históricos del campeonato y convirtiéndose en el jugador más joven del Levante en debutar en la máxima categoría.

El récord, sin embargo, es solo el primer capítulo. Marc Santos tendrá ahora el desafío de confirmar las expectativas generadas durante su progresión por la cantera. El club confía en su talento y el cuerpo técnico quiere acompañar su crecimiento con calma. Después de hacer historia con 15 años, el siguiente objetivo será demostrar que aquel minuto 64 ante el Espanyol no fue una excepción, sino el inicio de una carrera con recorrido en el fútbol profesional.