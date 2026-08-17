Nuevo revés para el 'Dibu' Martínez: sin salida a la Juventus y relegado por el Aston Villa

Por segundo verano consecutivo, el Dibu Martínez vuelve a encontrarse con un futuro incierto en el Aston Villa. El portero argentino tenía de nuevo las maletas preparadas para abandonar Birmingham y llegó a estar en conversaciones con la Juventus, pero la operación no ha llegado a buen puerto.

El club italiano presentó una oferta por el guardameta de 33 años, aunque la propuesta quedó lejos de las expectativas del Aston Villa, que pretendía ingresar más de 10 millones de euros por su traspaso.

La Juventus terminó descartando la operación y decidió centrar sus esfuerzos en Guglielmo Vicario, portero del Tottenham. El conjunto italiano también tenía dudas sobre el estado físico de Martínez después de la fractura de dedo que sufrió durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La combinación entre las exigencias económicas del Aston Villa y las dudas sobre su condición física terminó alejando definitivamente al argentino de Turín.

Para Martínez, el desenlace supone otro golpe a sus planes de cambiar de club. No se trata, sin embargo, de una situación complicada desde el punto de vista económico, ya que el guardameta todavía tiene tres años de contrato con el Aston Villa y cuenta con uno de los salarios más importantes de la plantilla. El problema está en su situación deportiva, que puede cambiar de manera importante durante las próximas semanas.

Un verano que vuelve a repetirse

La historia recuerda inevitablemente a lo ocurrido en 2025. En mayo de aquel año, durante el último partido del Aston Villa en casa, Martínez se despidió entre lágrimas del público de Villa Park. Todo hacía pensar que aquella sería su última aparición ante la afición después de que el Manchester United mostrara interés en hacerse con sus servicios.

El argentino estaba dispuesto a aceptar el cambio de equipo, pero las negociaciones entre los clubes no llegaron a un acuerdo. Martínez terminó permaneciendo en Birmingham en una situación inicialmente incómoda, sin tener asegurada la titularidad. Durante un tramo de la temporada alternó partidos como titular y suplencias, hasta que su rendimiento terminó imponiéndose y recuperó su lugar bajo los palos.

La campaña acabó con una importante recompensa para el Aston Villa: el equipo conquistó la Liga Europa y consiguió además clasificarse para la Liga de Campeones. La frustración por no haber podido marcharse quedó entonces en segundo plano. Ahora, sin embargo, el escenario puede ser diferente.

Suzuki amenaza su puesto

El Aston Villa está cerca de cerrar el fichaje de Zion Suzuki, internacional japonés de 23 años que actualmente pertenece al Parma. El club inglés habría acordado pagar algo más de 30 millones por el guardameta, que firmaría un contrato de cinco temporadas.

La llegada de Suzuki representa un movimiento especialmente relevante para Martínez porque, según la información facilitada sobre la operación, el japonés no llegaría a Villa Park para ejercer como segundo portero. El Aston Villa lo considera candidato a convertirse en su primera opción para la portería de Unai Emery.

Esta circunstancia deja al Dibu en una posición mucho más delicada que la del pasado verano. Si el club confirma que Suzuki parte como titular, el argentino tendrá que decidir entre luchar por recuperar el puesto o buscar una salida antes del cierre del mercado.

Martínez lleva más de 250 partidos con el Aston Villa desde su llegada procedente del Arsenal en 2020 y se ha convertido en una de las figuras más reconocibles del equipo. Su rendimiento también le ha permitido consolidarse como uno de los grandes nombres de la selección argentina.