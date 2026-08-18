Cristiano Ronaldo se acerca al final de su carrera y apunta a los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo ha empezado a hablar de la retirada con una claridad que hasta ahora había evitado. El delantero portugués, a sus 41 años, reconoce que la temporada que comienza puede ser la última de una carrera que se prolonga desde hace más de dos décadas y que le ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la historia del fútbol.

"Probablemente, este sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular", aseguró el portugués en una entrevista con Vogue. La frase no constituye todavía una confirmación definitiva de su retirada, pero sí supone una de las señales más evidentes de que el final de su trayectoria deportiva está cada vez más cerca.

Recordemos que Ronaldo mantiene contrato con el Al Nassr hasta el verano de 2027. Si llegara a cumplirlo íntegramente, abandonaría los terrenos de juego con 42 años. Sin embargo, sus últimas declaraciones apuntan a que su futuro podría tomar otro camino antes de alcanzar esa fecha.

No obstante, lo que está claro es que, antes de cerrar definitivamente la puerta al fútbol, Cristiano todavía tiene una misión que puede añadir otro récord extraordinario a su colección. El portugués suma actualmente 976 goles oficiales entre clubes y selección, por lo que necesita 24 tantos para alcanzar la cifra de 1.000, que es el claro objetivo del jugador antes de retirarse.

¿Por qué tanta obsesión por los 1.000 goles?

Conseguirlo le convertiría en el primer futbolista en llegar a ese registro en partidos oficiales, una barrera que durante años parecía prácticamente inalcanzable. A pesar de su edad, el atacante todavía mantiene una producción goleadora considerable. Solo hay que ver que la pasada temporada logró 28 tantos en la liga saudí, una cifra que demuestra que su capacidad para encontrar la portería permanece intacta.

No obstante, más allá de lo que se pueda decir, el propio Cristiano ha insistido en diferentes ocasiones en que los 1.000 goles no constituyen una obsesión. Sin embargo, la proximidad de la cifra convierte inevitablemente ese registro en uno de los grandes alicientes de la que podría ser su última campaña.

Y es que pocos desafíos quedan ya para un futbolista que ha construido buena parte de su leyenda a base de récords. Cinco Balones de Oro, cinco Champions League, una larga lista de títulos y el récord de máximo goleador histórico de la máxima competición continental forman parte de un palmarés al que se han añadido numerosos registros individuales.

Una retirada que lleva tiempo preparando

El final de su carrera deportiva no parece haber cogido desprevenido al portugués. Ronaldo asegura que lleva tiempo pensando en lo que ocurrirá cuando deje de competir y que tiene diseñado un futuro alejado de los terrenos de juego.

"Tengo mi futuro totalmente planeado", explicó. El jugador es consciente de que abandonar una actividad que ha ocupado buena parte de su vida puede generar un vacío importante. Después de unos 25 años dedicados al fútbol profesional, el cambio supondrá dejar atrás entrenamientos, concentraciones, viajes, partidos y la presión constante por mantener el máximo nivel.

Precisamente por eso, Ronaldo pretende llenar esa nueva etapa con actividades diferentes. Viajar más, pasar tiempo con su familia y disfrutar de una de sus grandes aficiones, el pádel, aparecen entre sus planes.

"El fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas", reconoció el portugués. Su intención, por tanto, no es desaparecer de la escena pública, sino transformar su relación con el deporte y aprovechar una vida que durante décadas ha estado condicionada por las exigencias de la competición.

De hecho, todo el mundo conoce que el portugués lleva años desarrollando una importante actividad empresarial que puede adquirir todavía más protagonismo cuando cuelgue las botas. Su marca CR7 está presente en distintos sectores y sus inversiones abarcan ámbitos como la hotelería, la salud capilar, el bienestar, la tecnología y el deporte.

También ha desarrollado proyectos junto al grupo Pestana y participa en iniciativas empresariales como Insparya, especializada en salud capilar, o Erakulis, vinculada al bienestar. Su actividad inversora se ha extendido igualmente al mundo del deporte.

Uno de los movimientos más destacados se produjo este año, cuando Cristiano, a través de CR7 Sports Investments, adquirió una participación del 25% en la UD Almería. La operación puede interpretarse como una muestra más de un camino que podría llevarle a incrementar su presencia en la gestión y la inversión deportiva una vez que abandone la competición.