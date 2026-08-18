El City prepara 100 millones por Bouaddi para suplir a Rodri

El Manchester City acelera para reforzar su centro del campo tras la inminente salida de Rodrigo Hernández al Barcelona. El conjunto dirigido por Enzo Maresca está muy cerca de cerrar la incorporación del internacional marroquí Ayyoub Bouaddi, una de las grandes revelaciones del último Mundial.

Lo que se conoce por el momento es que el fichaje del centrocampista del Lille rondaría los 100 millones de euros, una cantidad que convertiría al futbolista de 18 años en una de las operaciones más importantes de la historia del club inglés.

La llegada de Ayyoub Bouaddi responde a la necesidad del City de encontrar una pieza capaz de ocupar el espacio que dejará Rodri. La derrota ante el Arsenal FC por 3-0 en la Community Shield volvió a poner de manifiesto la importancia de reforzar la medular antes del comienzo de la Premier League.

Recordemos que el equipo ya incorporó este verano a Elliot Anderson por 135 millones de euros y la idea es que el inglés, de perfil más box to box, pueda formar un nuevo doble pivote junto a Bouaddi, un futbolista de características más posicionales.

Un talento precoz que eligió a Marruecos

Bouaddi nació en Senlis, Francia, el 2 de octubre de 2007. Fue internacional con las categorías inferiores de la selección francesa, desde los niveles formativos hasta la Sub-20 y la Sub-21, pero en enero de este año decidió representar a Marruecos por su origen familiar. Su rendimiento en el último Mundial reforzó su creciente protagonismo: fue titular en cinco de los seis partidos disputados por la selección marroquí.

Pero no es la primera vez que suena, sino que el centrocampista ya había llamado la atención mucho antes de su aparición internacional. Debutó con el Lille con solo 16 años y tres días, en octubre de 2023, superando incluso la precocidad de Eden Hazard en el club francés. Desde entonces ha participado en tres temporadas con un papel importante y fue una pieza relevante para que el Lille terminara tercero la pasada campaña.

Su actuación ante el Real Madrid en la Champions League 2024 también contribuyó a aumentar su reconocimiento. Con 17 años, Ayyoub Bouaddi completó un gran partido en la victoria del Lille por 1-0 frente al conjunto madridista, en un encuentro en el que se midió a centrocampistas como Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Eduardo Camavinga.

Durante el Mundial, su nombre terminó de situarse en el foco internacional. Marruecos alcanzó los cuartos de final y Bouaddi disputó cinco encuentros. Su madurez, capacidad para ocupar espacios y lectura del juego han sido algunas de las características más destacadas de su perfil. Tanto que Olivier Giroud llegó a compararlo con Patrick Vieira y Sergio Busquets, aunque también señaló aspectos que todavía debe mejorar, especialmente su definición y agresividad de cara a portería.

El City acelera por su nuevo mediocentro

El Manchester City habría alcanzado un principio de acuerdo para incorporar al futbolista. Según la información de diferentes medios ingleses, las condiciones personales ya estarían acordadas y la decisión sería que Bouaddi se incorpore ahora, en lugar de esperar hasta 2027. La operación con el Lille podría alcanzar los 100 millones de euros entre las distintas condiciones del traspaso.

Tras la derrota ante el Arsenal FC, Maresca evitó confirmar el fichaje, aunque dejó claro que cualquier incorporación debería producirse cuanto antes para poder trabajar con el grupo antes del inicio de la Premier League. "Sigue siendo jugador del Lille", señaló el técnico, antes de remarcar la importancia de que los nuevos futbolistas se incorporen pronto para entender la forma de jugar del equipo.

Si finalmente llega a buen puerto, la operación convertiría a Ayyoub Bouaddi en uno de los fichajes más caros de la historia del Manchester City. El club busca así reaccionar a la salida de Rodri y construir una nueva medular alrededor de un futbolista que, pese a su juventud, ya ha acumulado experiencia en la élite.

El City también mantiene sobre la mesa la posibilidad de intentar el fichaje de Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea. El argentino es otra de las alternativas para cubrir la salida de Rodri y Maresca ya conoce al jugador de su etapa en el conjunto londinense. El Chelsea habría tasado al futbolista en al menos 140 millones de euros, por lo que la posibilidad de incorporar a ambos supondría un desembolso muy elevado.

La prioridad inmediata, sin embargo, apunta a Ayyoub Bouaddi. Su perfil encaja con la necesidad de encontrar un centrocampista posicional y su juventud convierte la operación en una apuesta de futuro. Junto a Elliot Anderson, el marroquí está llamado a formar parte de la reconstrucción del centro del campo del Manchester City tras la salida de una de sus figuras históricas.