Simeone zanja el futuro de Julián Alvarez: "Esto es como en los juicios, no ha lugar"

Diego Pablo Simeone ha querido poner punto final a las especulaciones sobre el futuro de Julián Álvarez mostrándose contundente al ser preguntado por la situación del delantero argentino, cuyo nombre ha estado relacionado en las últimas semanas con un posible interés del Barcelona.

Para el técnico rojiblanco, no existe debate después de las declaraciones realizadas por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y propietario del club. Simeone considera que la postura de la entidad es suficientemente clara y que el atacante continuará formando parte de la plantilla.

"Si el dueño del club habla tajantemente de la manera que habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar", afirmó Simeone durante la rueda de prensa previa al encuentro contra el Málaga. El entrenador dejó así claro que, desde el vestuario, el escenario que se contempla es el de Julián Álvarez como futbolista del Atlético.

🚨🔴⚪️ Julián Álvarez no jugará mañana contra el Málaga. Simeone: "No creemos que Julián Álvarez esté en las condiciones adecuadas para jugar o participar en el partido de mañana". "Con suerte, en estos próximos cuatro días, progresará aún más y estaremos más cerca de donde… pic.twitter.com/YZ1xVuKf7i — Antonie🇪🇸 (@tip0DeIncogni) August 18, 2026

Pero además, el entrenador argentino quiso separar el ruido del mercado de fichajes de su responsabilidad deportiva. Simeone explicó que su principal preocupación es que Álvarez recupere cuanto antes el nivel físico necesario después de haberse incorporado recientemente a los entrenamientos.

El delantero regresó a la disciplina rojiblanca la pasada semana, después de sus vacaciones posteriores al Mundial de 2026. Su participación en la preparación ha sido, por tanto, limitada, y el cuerpo técnico considera que todavía necesita acumular sesiones antes de competir al máximo nivel.

"Desde lo deportivo queremos cuidar a la persona y al jugador", explicó Diego Pablo Simeone, que descartó la presencia del argentino ante el Málaga. El objetivo es que durante los próximos días pueda aumentar su carga de trabajo y llegar en mejores condiciones al siguiente compromiso. "Necesita más entrenamientos para estar mejor", insistió el técnico, que no quiere precipitar el regreso de una de las piezas fundamentales de su equipo.

Un Atlético construido alrededor de Julián

Más allá de la polémica sobre su futuro, Simeone volvió a subrayar la enorme importancia que concede al delantero. El argentino llegó al Atlético como una de las grandes apuestas del proyecto y, para su entrenador, sigue siendo la principal referencia ofensiva del conjunto madrileño.

"Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente", afirmó. Simeone recordó que ya defendía esa idea la temporada pasada y que mantiene la misma convicción ahora.

Su intención es construir un equipo capaz de aprovechar al máximo las características del atacante. Potencia, talento, calidad y capacidad para marcar diferencias convierten a Julián Álvarez en una pieza sobre la que el técnico pretende desarrollar buena parte de la estructura ofensiva. "Vamos a tratar de armar un equipo alrededor de él", explicó Simeone.

De esta manera, el mensaje del entrenador es doble. Por un lado, considera cerrado el debate sobre una posible salida. Por otro, deja claro que espera que Julián Álvarez tenga un papel protagonista en el nuevo curso.

La afición decidirá su propia opinión

Simeone también fue preguntado por la reacción que pueda tener la afición del Atlético ante las informaciones relacionadas con el delantero argentino. El técnico evitó entrar en polémicas y defendió la libertad de los seguidores para expresar su opinión.

"La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar", señaló. Simeone recordó que a lo largo de su etapa en el banquillo rojiblanco ha vivido situaciones similares con otros futbolistas importantes, entre ellos Diego Costa y Antoine Griezmann.

El entrenador insistió en que siempre ha tratado de mantener una postura respetuosa ante las distintas opiniones y que su trabajo consiste en gestionar el equipo desde el punto de vista deportivo.

El Atlético de Madrid afronta el inicio de temporada en unas circunstancias poco habituales. La celebración del Mundial ha alterado la planificación y varios jugadores se han incorporado tarde a los entrenamientos.

Simeone reconoció que el equipo se encuentra todavía en pleno proceso de adaptación y que el principal problema es la falta de tiempo. "Estamos en un proceso de acomodarnos", explicó el argentino, que deberá acelerar la puesta a punto de la plantilla durante las próximas semanas.

Además, el mercado de fichajes permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre. Simeone asumió que todavía pueden producirse movimientos y aseguró que el club está preparado para cualquier escenario. "Cuando acabe el mercado sabremos qué tenemos", afirmó.

El reto de sustituir a Griezmann

Otro de los asuntos abordados fue la salida de Antoine Griezmann, una figura esencial durante los últimos años de la etapa de Simeone. El argentino descartó buscar un sustituto que reproduzca exactamente su perfil.

"No me voy a romper la cabeza para imaginarme otro Griezmann porque otro Griezmann no habrá", afirmó.

Simeone considera que el francés fue un futbolista excepcional y que será imposible reemplazarlo de manera individual. La solución, según su planteamiento, tendrá que pasar por el colectivo y por la capacidad de los nuevos jugadores para mantener al Atlético compitiendo al máximo nivel.

En ese escenario, Julián Álvarez aparece como una de las piezas centrales. Con su futuro respaldado públicamente por el club y por el propio Diego Pablo Simeone, el argentino afronta ahora el reto de recuperar su mejor condición física y asumir el liderazgo ofensivo que el entrenador ya le tiene reservado.