El Rayo pide aplazar su partido frente al Alavés mientras la afición llama a dejar vacío Butarque

El Rayo Vallecano ha solicitado a LaLiga aplazar el partido previsto para este jueves correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports, a lo que por el momento no han recibido respuesta. Un encuentro que les enfrenta al Deportivo Alavés y que debido a la suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas, se jugará en el Estadio Ontime Butarque de Leganés.

De este modo, el club franjirrojo hizo público un comunicado después de que la Comunidad de Madrid rechazase levantar las medidas cautelares de suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas, pese a que desde el club hayan puesto a disposición de la administración madrileña "toda la documentación solicitada" y hubiesen trabajado para lograr que la segunda jornada de la competición pudiese jugarse en Vallecas.

Según señala Europa Press, desde el Gobierno de la Comunidad continúan trabajando en la realización del informe sobre el estado de las instalaciones deportivas después de que la auditoría alertase de las "graves" deficiencias existentes en materia de seguridad, salubridad y mantenimiento del recinto, motivo por el que se ordenó comenzar el proceso para la extinción de la concesión.

Así, tras la negativa de la administración el Rayo Vallecano elevó la consulta a LaLiga, alegando que no poder disputar los partidos en su estadio "supone un grave perjuicio para nuestro Club y nuestra afición". Al no recibir respuesta el club vallecano deberá activar el acuerdo que alcanzaron con el CD Leganés para trasladar sus partidos a Butarque.

De modo que los abonados podrán recoger su entrada para el partido "de similar categoría" a la de su abono, para lo que tendrán que acreditarse en las taquillas del Estadio de Vallecas, para lo que han establecido un horario, el miércoles de 11:00 a 22:00 y el jueves de 10:00 a 20:45.

"Lamentamos profundamente que se haya llegado a esta situación", reza el comunicado, en el que además explican que en los próximos días se dará a conocer a aficionados y medios de comunicación "la documentación que acredita de manera rotunda" la postura del club franjirrojo.

La afición rayista llama a vaciar Butarque

La mayoría de las peñas del club y los Bukaneros, englobados en la Plataforma ADRV, han realizado un llamamiento a la afición del Rayo Vallecano para que no acudan al partido en Butarque, acusando al presidente del club, Raúl Martín Presa, de "llevar a la ruina al club".

A menos de 45 horas de un partido de @LaLiga. A las 00:38h, con nocturnidad y alevosía. En pleno agosto. Teniendo que hacer un doble trámite para ver un partido. ¿De verdad a algún rayista le quedan ganas de participar en esta farsa? DEJEMOS BUTARQUE VACÍO https://t.co/mKLpliUhqf pic.twitter.com/z14kirJGJy — Bukaneros (@bukaneros92) August 18, 2026

Así, desde la cuenta de X de los Bukaneros, y bajo el lema "¡DEJEMOS BUTARQUE VACÍO!" publican que "a las 00:38, al amparo de la oscuridad y la traición. En pleno agosto. Tener que pasar por un doble trámite solo para ver un partido", cuestionando que algún aficionado esté dispuesto a participar en "esta farsa".

Asimismo, insisten en que están trabajando para reclamar los partidos que, como equipo local, no puedan jugarse en Vallecas. Afirmando que "no dejaremos de defender nuestros derechos como abonados mientras Presa siga incumpliendo sus propias cláusulas contractuales, empujándonos a jugar en otro estadio", mostrando de nuevo su rechazo a la gestión del presidente del club.

RECLAMACIÓN PARTE PROPORCIONAL DEL ABONO Como comentamos en la asamblea abierta, estamos trabajando en una reclamación de los partidos no disputados en Vallecas como local con especialistas en la materia. Para poder participar, aunque no podemos garantizar resultado, es evidente… https://t.co/0qlhzlrMw5 — Bukaneros (@bukaneros92) August 19, 2026

El Deportivo Alavés espera las entradas

Por su parte, el club vitoriano ha comunicado que todavía no tienen información sobre las entradas para el partido contra el Rayo Vallecano que están destinadas a sus seguidores, "El Deportivo Alavés continúa a la espera de recibir por parte del Rayo Vallecano la información relacionada con las entradas destinadas a la afición albiazul", reza el comunicado.

Asimismo, explican que "el Club continúa insistiendo y realizando todas las gestiones posibles para que sus aficionados tengan la posibilidad de asistir y apoyar a su equipo", y que informarán a sus aficionados cuando tengan novedades al respecto.