Giuseppe Rossi: "Trump amenazó la integridad del fútbol durante el Mundial, habría estado mejor callado"

Giuseppe Rossi habla de fútbol con la naturalidad de quien todavía siente el balón en los pies, a pesar de que colgó las botas en julio de 2023, con 36 años. El que fuera jugador del Villarreal, Celta y Levante, actual embajador de la firma de apuestas BetBrothers, fue uno de los atacantes más talentosos de su generación, pero una sucesión de graves lesiones terminó condicionando una carrera que, por momentos, apuntaba directamente a la élite del fútbol mundial. Ahora, con la perspectiva que dan los años, recuerda aquellos episodios sin lamentos y reivindica una manera de entender el juego que sigue teniendo mucho de aquella España en la que alcanzó su mejor nivel.

Rossi no se muerde la lengua en una entrevista en exclusiva con Libertad Digital. Hay un asunto que termina adquiriendo especial protagonismo: Donald Trump y su controvertida irrupción en el fútbol durante el Mundial 2026 celebrado los pasados meses de junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. El ítalo-americano, que ha vivido buena parte de su vida en Estados Unidos —nació en Nueva Jersey en febrero de 1987— y que en el pasado apoyó públicamente al Partido Demócrata, considera que la política debería mantener un margen bastante prudencial con el deporte.

No es una cuestión partidista para él. Es una cuestión de principios.

"España tiene la mejor liga del mundo"

Rossi no necesita pensárselo cuando se le pregunta por el fútbol español. Después de haber pasado por Villarreal, Levante y Celta, España ocupa un lugar privilegiado en su memoria y también en su manera de entender el juego.

"El fútbol español es, sin duda, el que más me va. Es técnico. Te da libertad para probar cosas nuevas. Es fluido. Ese es el fútbol que me gustó desde pequeño", explica un Giuseppe Rossi que dice alegrarse del triunfo de España en el Mundial, una vez que Italia no participó y al haber quedado eliminada la selección de Estados Unidos en octavos de final. Para el exdelantero, la esencia está precisamente ahí: en la posibilidad de improvisar, de divertirse y de hacer disfrutar al espectador.

"Siento que ese es el fútbol que juega cualquier niño en el parque, con sus amigos o en el jardín de su casa. Es el espíritu de divertirse con él, de probar cosas nuevas y de hacer que la gente que lo ve también se divierta. Eso es para mí el fútbol español. Se trata de la pureza del fútbol".

Por eso no duda en situar a LaLiga por encima de la Premier League. "España siempre será el hogar de la mejor liga del mundo", sentencia. No niega el atractivo del fútbol inglés, pero hay algo que para él pesa más que la velocidad, la potencia o el despliegue físico: el balón. "Lo importante es siempre lo que haces con el balón, cómo lo tratas, porque de eso se trata realmente el fútbol. Eso es LaLiga, no la Premier League, y me encanta", añade al respecto.

Es una filosofía que también explica por qué se sintió tan cómodo en España. Y por qué todavía hoy, cuando analiza las distintas culturas futbolísticas que ha conocido, vuelve inevitablemente a LaLiga.

El Barcelona que se quedó a las puertas

La carrera de Rossi pudo haber tenido otro capítulo en el FC Barcelona. El italiano llegó a estar relacionado con el conjunto azulgrana en 2011, justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su trayectoria. Las lesiones, sin embargo, aparecieron cuando parecía más cercano el salto al Camp Nou para jugar en un gigante europeo.

Ahora reconoce que nunca había establecido esa comparación, pero cree que su historia podría haber tenido cierto paralelismo con la de David Villa: "Podría haber sido como el fichaje de David Villa del Valencia al Barcelona. Creo que esa comparación habría tenido sentido".

La rivalidad entre Villarreal y Valencia alimentaba además aquel posible paralelismo. "Tuvimos muchísimos derbis fantásticos contra Villa y el Valencia, y a él siempre le iba bien contra nosotros, y a mí también me iba muy bien cuando jugaba ante ellos", recuerda.

Rossi era un delantero distinto a Villa, pero cree que habría terminado adaptándose a las necesidades de aquel Barcelona. "Probablemente también habría tenido que pasar a la banda porque sólo había una persona que jugaba por el centro en aquel equipo del Barcelona".

Lo dice con una sonrisa, pero detrás hay una oportunidad que realmente le habría ilusionado. "Hubiera sido increíble. Me hubiera encantado vivir esa dinámica en el Barcelona. Es un estilo de fútbol que me habría encajado a la perfección". No pudo ser. Y las lesiones se encargaron de cerrar una puerta que parecía cada vez más cercana.

Una carrera marcada por las lesiones, pero sin rendirse

Rossi podría haber elegido instalarse en el lamento. No lo hace. Cuando mira hacia atrás, prefiere hablar del respeto que se ganó en cada vestuario y de su capacidad para adaptarse a situaciones muy diferentes. "De lo que estoy realmente orgulloso en mi carrera es de que, en todos los equipos en los que he estado y para los que he jugado, he dejado huella y me he ganado el respeto de mis compañeros", afirma.

España, Italia, Inglaterra o Estados Unidos fueron escenarios distintos, pero Rossi asegura que nunca necesitó cambiar quién era para adaptarse a ellos. "Puedes adaptarte sin cambiar quién eres como jugador en el campo o como persona".

La capacidad de levantarse después de cada golpe terminó convirtiéndose en una de las grandes lecciones de su carrera. "Alcancé la cima jugando en España e Italia, aunque me pareciera que, cada vez que estaba en mi mejor momento, las lesiones siempre aparecían para arrebatármelo, pero nunca me rendí".

Ahora intenta transmitir esa misma mentalidad a sus hijos. Y lo hace con una escena cotidiana que resume perfectamente su filosofía. Su hijo pequeño se cayó jugando al fútbol y Rossi no dudó en decirle: "Levántate. No te rindas. Termina el partido".

Italia necesita algo más profundo

El diagnóstico de Rossi sobre la selección italiana tampoco es especialmente complaciente. Considera que el problema no se solucionará simplemente cambiando al seleccionador. Hay algo más profundo en las estructuras del fútbol italiano. "Creo que es algo que no se puede abordar solo a nivel superficial, contratando a un nuevo seleccionador, porque el problema es más profundo, mucho más profundo", explica.

En ese contexto reivindica los nombres de Paolo Maldini y Roberto Baggio. Dos leyendas del fútbol italiano que, a su juicio, intentaron plantear cambios desde dentro y no encontraron el respaldo necesario. "Deberías querer que estas personas llevaran las riendas porque sabes que no lo hacen por interés propio. No lo necesitan. Lo hacen porque les importa".

El problema, además, no está únicamente en la selección absoluta. Italia acumula tres Mundiales consecutivos sin clasificarse y la Serie A también ha perdido terreno frente a otras competiciones. Pero Rossi mira especialmente hacia las categorías inferiores.

A su juicio, el talento existe. Los equipos juveniles italianos siguen compitiendo al máximo nivel. La cuestión es qué ocurre después. "La pregunta para Italia es: ¿tenemos la paciencia necesaria para formar a un jugador y llevarlo hasta el primer equipo?".

Pochettino y el crecimiento de Estados Unidos

El italiano también valora positivamente el trabajo de Mauricio Pochettino al frente de Estados Unidos. Su renovación, considera, es una buena noticia para un país que todavía está construyendo su propia cultura futbolística. "Me gustó el fichaje de Mauricio Pochettino y me gusta que quieran que se quede. Es un entrenador que entiende de qué va el fútbol", afirma.

La diferencia entre Estados Unidos y Europa es evidente, pero Rossi considera que precisamente ahí puede estar una de las grandes virtudes del técnico argentino. "La mentalidad estadounidense y su forma de enfocar el juego son diferentes a las de Europa o Sudamérica, así que contar con alguien como Pochettino, que conoce ambas perspectivas, puede ayudarles a ver las cosas de otra manera".

No se trata únicamente de ganar partidos. También de educar a una afición que todavía está descubriendo muchas de las particularidades de este deporte. Rossi cree que Pochettino puede contribuir a ello explicando sus decisiones y su filosofía. "Así es como se educa a la afición a lo largo de tu etapa como entrenador, y él tiene esa capacidad, además de la credibilidad necesaria".

Un Mundial mejor de lo esperado

Rossi reconoce que llegó al Mundial con bastantes dudas. El contexto previo y los problemas de seguridad que habían rodeado algunos acontecimientos deportivos en Estados Unidos le hicieron pensar que el torneo podía ser complicado. "Sinceramente, pensaba que iba a ser un desastre. Creía que la seguridad sería un poco menor", admite.

Sin embargo, su experiencia terminó siendo justo la contraria. Acudió junto a su hija a un partido de octavos de final entre Brasil y Noruega y salió con una impresión completamente positiva. "Fue precioso. Fue seguro. El espectáculo fue genial. También llevé a mi hija pequeña. Me alegré mucho de que viviera esa experiencia".

Rossi destaca especialmente el ambiente generado alrededor del torneo. "Hubo mucho entusiasmo en torno al Mundial y vimos mucha unidad, muchas culturas uniéndose y abrazándose". Para él, ese es precisamente el mensaje que debería transmitir una Copa del Mundo.

Su única lista de reproches tiene un carácter mucho más futbolístico: las pausas para hidratarse y los espectáculos durante el descanso. "¡No quiero ver más pausas para hidratarse en el fútbol! ¿Y los espectáculos del descanso? ¡No, por favor, no!".

España y la final que reivindicó el fútbol

Si el Mundial le dejó una conclusión futbolística, fue la confirmación de que su manera de entender el juego sigue teniendo plena vigencia. Y para Rossi, España fue la mejor demostración. "Estuve siguiendo a España todo el tiempo", cuenta. La final es el partido que utiliza como ejemplo. Frente a Argentina, vio a una selección que no necesitaba recurrir a la superioridad física para imponerse.

"Había un equipo que jugaba con cierta confianza con el balón en los pies. No se trataba de contar con gigantes ni con jugadores que pudieran superar físicamente al equipo contrario a toda velocidad en los contraataques".

La diferencia estaba en la técnica, el movimiento y la inteligencia colectiva. "Jugadores que se sintieran cómodos con el balón en los pies, que supieran pasar y moverse, y la sincronización de sus movimientos era perfecta, la forma en que creaban ángulos entre ellos".

Y vuelve a lo esencial: "Eso para mí es fútbol". Rossi cree que España no sólo ganó la final, sino que impuso su manera de jugar. "La forma en que salieron a jugar su fútbol fue intrépida; y, sinceramente, creo que eso pilló desprevenida a Argentina".

Es una idea que también aplica al fútbol moderno. Frente a quienes consideran que el deporte se dirige inevitablemente hacia un modelo cada vez más físico, Rossi reivindica los fundamentos. "Siempre hay gente que quiere reinventar la rueda", dice. Él buscaría otra cosa: "Los auténticos futbolistas que sepan dominar las cosas sencillas, porque esa será siempre la base para conseguir grandes resultados".

Rossi no quiere políticos en el vestuario

Y llegamos a Donald Trump. Rossi ha vivido buena parte de su vida en Estados Unidos, conoce el crecimiento del fútbol en el país y sabe perfectamente la importancia que tenía este Mundial para consolidar el deporte entre los estadounidenses. Por eso mismo no entiende que la política pueda terminar ocupando un espacio que debería corresponder exclusivamente al fútbol.

La polémica se produjo después de la expulsión de Folarin Balogun. Trump intervino públicamente y llegó a contactar con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la sanción al delantero estadounidense. Rossi no entra a valorar los detalles administrativos de aquella decisión. Su problema es otro.

"Nunca quieres ver a ningún político metiéndose en el deporte rey", afirma. Y añade: "Creo que habría sido mejor que se hubiera callado y hubiera disfrutado del partido, como todo el mundo".

Para el exdelantero, el episodio abre una cuestión mucho mayor: hasta dónde debe llegar la influencia de quienes ostentan el poder político. "Los que están en el poder creen que pueden hacer lo que quieran y decir lo que quieran", señala. Rossi considera especialmente delicado que esa lógica se traslade a un deporte que millones de personas sienten como propio. "A la gente le importa demasiado el fútbol como para que alguien como Trump venga a amenazar la integridad de nuestro deporte".

No habla únicamente como antiguo futbolista. También como alguien que sigue creyendo que el fútbol puede ser uno de los mejores puntos de encuentro entre personas de diferentes culturas. El Mundial que acaba de vivir en Estados Unidos, de hecho, le confirmó esa capacidad.

Acudió con su hija a un partido, disfrutó del ambiente y vio cómo aficionados de diferentes países compartían las mismas calles, los mismos estadios y la misma pasión. Para Rossi, ahí está el verdadero potencial del fútbol estadounidense. No en convertirlo en una extensión de la batalla política. "Yo soy una de esas personas. Trabajo para proteger la integridad del fútbol en todo lo que hago", dice al respecto.

Y después de una distendida charla en la que ha hablado de las lesiones que frenaron su carrera, del Barcelona que pudo ser, de la crisis de Italia, de la evolución del fútbol en Estados Unidos y de la España que, a su juicio, mejor representa la esencia del juego, Rossi deja para el final su mensaje sobre Trump.

Sin rodeos y sin necesidad de añadir nada más: "Dejemos que el fútbol sea fútbol. No necesitábamos todo ese ruido externo de Trump, ni de nadie, en el Mundial". Lo dice alguien que ha jugado en las mejores ligas del mundo y ha estado casi dos décadas en la élite.