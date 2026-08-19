Mourinho desvela qué frenó la llegada de Rodri al Real Madrid

José Mourinho ha concedido su primera entrevista en su vuelta a los banquillos del Real Madrid y ha reconocido que desde que puso fin a su etapa en el club en 2013 ha cambiado "como persona y como entrenador", aunque "diría que soy el mismo, con el mismo ADN". El luso ha sostenido haber aterrizado en la entidad con "ilusión" y, por otro lado, también ha explicado algunos entresijos sobre el fichaje de Rodri .

A sus 63 años, Mourinho ha asegurado en relación a ese cambio a lo largo del tiempo que ahora es una persona con "mucha más madurez, menos emocional y más controlado". Además, ha señalado que aprende con "errores" y "de las experiencias" sin arrepentirse de las cosas que puedan pasarle porque eso "no te ayuda a nada".

Respecto a este nuevo inicio de etapa en el club blanco, ha señalado en la entrevista en El Chiringuito que ha llegado "con el amor que me despierta el Real Madrid, con la responsabilidad que el Real Madrid exige y con la ilusión de un niño que no ha ganado nada". Aunque el portugués ha evitado hacer promesas y ha manifestado tener sueños.

Primeras semanas

Hace casi mes y medio que José Mourinho cogió las riendas del equipo y ha contado cómo han ido sus primeras semanas al frente: "Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar y con sentido común, porque lo que les pido desde el primer día es sentido común. Hasta ahora no he tenido una única oportunidad de ser el líder agresivo que también puedo ser y también es parte de mi ADN, pero ellos me han protegido de esta versión que también es mía", ha apuntado.

Asimismo, ha reconocido que las exigencias que ha establecido en la plantilla responden al sentido común, aunque "aceptarlo no es tan fácil": "Decir 'tenéis que estar aquí una hora antes del entrenamiento y no cinco minutos antes' es sentido común. Es el fútbol de hoy, tienes que llegar antes, tienes que desayunar controlado por el nutricionista, tienes que ir al gimnasio cada día a hacer prevención. Es por ti, es por nosotros", ha contado en el programa.

El fichaje de Rodri

Josep Pedrerol no ha dejado pasar la oportunidad y ha sacado el tema de los fichajes, ante lo que el entrenador ha asegurado no necesitar más. Al ser preguntado por Rodri no ha dudado: "No me falta, tenemos soluciones y calidad". Mourinho ha reconocido que habló "un par de veces" con el internacional español y "el Real Madrid le hizo una oferta muy buena".

"Rodri ha tenido dudas y esas dudas me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros. El Real Madrid tiene una dimensión en la que no puedes tener jugadores que piensen dos veces. Si el Madrid te contacta, el jugador te tiene que preguntar: '¿Cuándo tengo que ir?'". Finalmente, le ha deseado el bien al jugador y ha huido de que el fichaje por el FC Barcelona sea una victoria para los blaugranas: "Las victorias son en el campo, son los puntos y los títulos", ha zanjado.

🚀 MOURINHO, en EXCLUSIVA sobre RODRI con @jpedrerol: 🖐️ "Las DUDAS que tuvo para venir al MADRID... me crearon DUDAS A MÍ". 🤍 "Si el Madrid te llama, tienes que decir: '¿cuándo tengo que ir?'" pic.twitter.com/HKuUZ75kHi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

Calidad en el vestuario

Llegado el turno de hablar de los futbolistas de la plantilla, Mourinho ha asegurado que Kylian Mbappé es "Increíble" y "demasiado bueno". El técnico no ha querido entrar a realizar valoraciones de la pasada temporada, pero ha querido dejar claro que, a pesar de que fueron Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa los que cargaron con la responsabilidad, "no acepta las culpas solo para uno y los aplausos para otros". El portugués ha señalado que "mucha gente falló el año pasado, no solo entrenadores, no solo jugadores, gente aquí dentro también ha fallado".

Posteriormente, se ha deshecho en elogios a sus jugadores, ha resaltado los dos días de antelación con los que se incorporó Mbappé a los entrenamientos y las actuaciones tanto de Bellingham como del galo durante el Mundial. Sin embargo, ha sostenido que los futbolistas "tienen que correr más, tienen que presionar más" e ir todos en el camino adecuado: "Tenemos que ser más equipo todos, tanto uno como otro. Estamos yendo en la dirección correcta. No soy yo quien está ilusionado, no son los aficionados, no es el presidente: ellos están ilusionados".