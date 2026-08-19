Ruggeri deja atrás el Atlético y se convierte en 'villano' a las órdenes de Unai Emery

Matteo Ruggeri ya es historia del Atlético de Madrid. El lateral italiano pone punto final a su etapa como rojiblanco apenas un año después de su llegada al Metropolitano y se convierte en nuevo jugador del Aston Villa. El futbolista firma con el conjunto inglés hasta 2031 y deja en las arcas del club madrileño 18 millones de euros fijos, una cantidad que podría alcanzar los 24 millones con las variables pactadas.

Unai Emery incorpora así al relevo de Lucas Digne, que abandonó el Aston Villa rumbo al PSG. Ruggeri afrontará ahora una nueva aventura en la Premier League, donde tratará de consolidarse en un equipo que busca seguir creciendo bajo las órdenes del técnico español. El italiano se suma a la nómina de villanos después de una única temporada en el Atlético.

Acuerdo con el @AVFCOfficial para el traspaso de Matteo Ruggeri al conjunto inglés. ➡️ https://t.co/GJ5NXOnNwp ¡Te deseamos mucha suerte en este nuevo reto profesional y en tus futuros proyectos personales! pic.twitter.com/T76jJjuijj — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2026

Una temporada de 47 partidos

Ruggeri llegó al Atlético procedente de la Atalanta con la condición de ser uno de los laterales con mayor proyección del fútbol italiano. Internacional sub-21, intenso, físico y con capacidad para recorrer toda la banda, el defensa parecía encajar en el perfil que buscaba Diego Simeone para una posición que llevaba años sin encontrar estabilidad.

Durante su única campaña como rojiblanco disputó 47 partidos oficiales y aportó siete asistencias. De hecho, se convirtió en el segundo italiano con más encuentros disputados con la camiseta del Atlético, con solo otro lateral, Serena, por delante con 51.

El italiano dejó además algunas de sus mejores actuaciones en los momentos importantes de la temporada, especialmente en las eliminatorias ante el Barcelona. Sin embargo, su rendimiento general no terminó de convencer al club para convertirle en el dueño indiscutible del lateral izquierdo.

Ruggeri fue una pieza habitual en las rotaciones, pero nunca alcanzó ese nivel diferencial que el Atlético esperaba cuando apostó por él. Su salida pone así fin a una etapa breve en la que dejó destellos, pero también la sensación de que su adaptación al equipo rojiblanco quedó incompleta.

Una posición marcada por la búsqueda

El Atlético lleva más de una década intentando encontrar un heredero para Filipe Luis. Desde la salida del brasileño, primero en 2014 y definitivamente en 2019, ningún futbolista ha conseguido hacerse con el puesto durante varias temporadas consecutivas.

Renan Lodi, Javi Galán y otras alternativas utilizadas por Simeone tampoco lograron asentarse definitivamente en una demarcación especialmente importante dentro del sistema rojiblanco. Ruggeri parecía dispuesto a romper esa dinámica, pero su aventura en Madrid ha durado únicamente un curso.

La llegada de Alejandro Grimaldo este verano terminó de cambiar el escenario. El internacional español aterrizó en el Atlético con la intención de asumir un papel protagonista en el carril izquierdo, reduciendo las opciones de Ruggeri de tener un papel relevante durante la próxima temporada.

Ante esa situación, el club ha optado por hacer caja con el italiano y liberar espacio en la plantilla. La operación permite además obtener una cantidad importante por un futbolista que solo llevaba un año en el equipo.

Formado en la cantera de la Atalanta, Ruggeri fue campeón de la Europa League en 2024. Un año después perdió protagonismo en su club, pero encontró en el Atlético la oportunidad de dar un salto en su carrera. Ahora, con 24 años, cambia de nuevo de escenario y se marcha a Inglaterra.

El Atlético confía definitivamente el lateral izquierdo a Grimaldo mientras Ruggeri comienza una nueva etapa en Birmingham. De rojiblanco a villanos en apenas un verano. El italiano ya es pasado del Atlético de Madrid y afronta ahora el reto de demostrar en la Premier League que todavía tiene mucho fútbol por ofrecer.