Un análisis de LALIGA demuestra el valor de apostar por la cantera en el fútbol español

LALIGA ha realizado un análisis en profundidad sobre el impacto de la cantera en el éxito deportivo y económico del fútbol español, para lo que ha tomado como referencia la conquista del Mundial 2026 y el rendimiento acumulado de las Selecciones españolas masculinas, femeninas y de categorías inferiores durante la última década, así como el reflejo en los éxitos de los clubes en las dos máximas categorías del país.

El estudio realizado por el área de Proyectos de Fútbol de LALIGA, arquitectos del Plan Nacional de Canteras de los clubes de la entidad, muestra que España es la Selección europea con mayor éxito internacional acumulado en los últimos diez años, con un total de 23 títulos conquistados entre Selecciones absolutas y categorías inferiores masculinas y femeninas, seguidos de lejos por los 9 títulos de Alemania, los 7 de Inglaterra, 6 de Francia y Portugal, 5 de Países Bajos y 4 de Italia.

Desde 2016 se aprecia una aceleración de estos éxitos deportivos, en paralelo a la consolidación del trabajo desarrollado por clubes, Federación y LALIGA en materia de formación y desarrollo de jugadores a través de la red de inteligencia colectiva de los Encuentros de Cantera desde 2016 y el Plan Nacional de Mejora y Optimización de Canteras lanzado en 2022.

El responsable de Proyectos de Fútbol de LALIGA, Juan Florit, explicó que los datos muestran que el compromiso con la cantera a largo plazo es "una estrategia contrastada que genera resultados tanto en lo deportivo como en lo económico". "Desde LALIGA trabajamos junto a los clubes para ayudarles a fortalecer sus procesos de desarrollo, compartir conocimiento y elevar los estándares de calidad de sus canteras, siempre respetando la identidad y filosofía propia de cada entidad".

A su juicio, la evidencia demuestra que los proyectos que mantienen una apuesta sostenida por la formación generan más oportunidades para sus jugadores, más valor para sus clubes y mayores éxitos para el conjunto del fútbol español, tanto en clubes como en Selecciones. "Para nosotros, lo más importante no son únicamente los grandes resultados, sino el camino que hace posible alcanzarlos y sostenerlos en el tiempo", dijo.

Uno de los principales hallazgos del análisis es la estrecha relación entre el éxito de la Selección campeona del mundo y el trabajo realizado en las estructuras de formación de los clubes. Según el estudio, 25 de los 26 jugadores convocados por España en el Mundial 2026 pasaron por sistemas de cantera antes de alcanzar la élite, con presencia directa de 11 clubes de LALIGA entre los clubes formadores de la plantilla campeona. El dato confirma que el éxito de la Selección no es consecuencia del trabajo de unas pocas academias, sino el resultado de un ecosistema formativo amplio, diverso y conectado.

Los clubes formadores de los internacionales españoles campeones del mundo que han sido traspasados a otros clubes han obtenido más de 466 millones de euros en ingresos por traspasos de estos futbolistas a lo largo de sus carreras, sin contar posibles ingresos adicionales por derechos de formación u otros mecanismos de solidaridad y compensación. A esta cifra se suma el valor generado por aquellos jugadores que continúan en sus clubes de origen. Los nueve campeones del mundo que siguen en su club formador representan aproximadamente 545 millones de euros en valor deportivo y patrimonial, evitando importantes costes de mercado y convirtiéndose en activos estratégicos para sus entidades.

El informe también evidencia una relación entre el uso de futbolistas formados en casa y el rendimiento deportivo en competición. Durante la pasada temporada, LALIGA volvió a liderar entre las cinco grandes ligas europeas el porcentaje de minutos disputados por canteranos, con un 20,1% del total, por delante de Ligue 1 (16,1%), Bundesliga (11,9%), Premier League (8,3%) y Serie A (7,6%).

Además, varios de los clubes con mayor protagonismo de futbolistas formados en sus propias canteras figuran entre los proyectos más competitivos del fútbol español. En la temporada anterior, destacan Athletic Club (69,5% de los minutos disputados por canteranos), Real Sociedad (55,2%), FC Barcelona (47,5%), RC Celta (43,1%), CA Osasuna (26,1%) y Sevilla FC (25,0%), seguidos por Valencia CF (23,8%) y Real Madrid (23,1%).

Estos datos demuestran, según el análisis, que apostar por el talento propio "no solo es compatible con competir al máximo nivel, sino que puede convertirse en una ventaja competitiva sostenible tanto en el ámbito deportivo como en el económico, ya que los *rankings* de uso de canteranos correlacionan en gran medida con los primeros puestos de la clasificación final".

Esta relación entre cantera y rendimiento competitivo también se observa en LALIGA HYPERMOTION. Los tres clubes que lograron el ascenso a LALIGA EA Sports, Real Racing Club, RC Deportivo y Málaga CF, se encuentran entre las entidades que más protagonismo conceden a jugadores formados internamente. El Málaga lideró la categoría con un 57,3% de los minutos disputados por canteranos, mientras que Racing (21,4%) y Deportivo (17,7%) también figuraron entre los proyectos con mayor peso del talento propio. Asimismo, los tres clubes se situaron entre los equipos con más canteranos en plantilla: Málaga contó con 11, Racing con 9 y Deportivo con 6, reforzando la idea de que la apuesta por la formación puede ser un factor diferencial para alcanzar el éxito deportivo.

El análisis también identifica una característica diferencial de los jugadores desarrollados en el sistema español: su capacidad de adaptación. La comparación entre la Selección campeona de la Eurocopa 2024 y la campeona del Mundial 2026 revela que España logró el éxito con estilos de juego significativamente distintos.

Mientras la Selección campeona de Europa presentó un perfil más vertical y basado en las transiciones, la campeona del mundo destacó por un juego más asociativo y apoyado en la posesión. La capacidad de los mismos jugadores para rendir en ambos contextos demuestra el valor de un modelo centrado en la formación integral del futbolista, haciendo de la "marca de la casa" del futbolista formado en las canteras españolas el hecho de ser un "futbolista total".

Los datos refuerzan la visión que guía el Plan de Canteras impulsado por LALIGA junto a los 42 clubes profesionales: una estrategia a largo plazo destinada a fortalecer el liderazgo internacional del modelo español de formación mediante la mejora continua de estructuras, metodología, recursos, atención integral al jugador y transición al fútbol profesional, con KPI específicos sobre protección al jugador, mejora de infraestructuras, carrera dual o protección del menor, reforzadas este año mediante la certificación AENOR-LALIGA, que cuenta con 66 KPI que se certificarán mediante auditorías exhaustivas en los clubes candidatos.

En los últimos años, LALIGA ha impulsado además este modelo a nivel mundial mediante el trabajo con clubes, federaciones y ligas internacionales en países como Irak, China, Vietnam o Perú, donde se han llevado a cabo desde proyectos de consultoría para formar de cero una estructura de fútbol base hasta formaciones de directores de cantera o entrenadores de fútbol base.