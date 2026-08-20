Carlos Martín, primera víctima de la nueva regla anti pérdidas de tiempo

El partido entre el Atlético de Madrid y el Málaga dejó la primera aplicación de una de las novedades reglamentarias introducidas en 2026.

El jugador del Atlético de Madrid Carlos Martín se convirtió en el primer afectado por la regla que obliga a poner en juego el balón desde la banda en un máximo de cinco segundos cuando el árbitro considera que se está demorando deliberadamente.

El árbitro Adrián Cordero Vega señaló la infracción después de que Carlos Martín agotara el tiempo disponible para efectuar el saque. La posesión pasó entonces al Málaga, aunque el Atlético terminó imponiéndose por 2-0.

⏱️ Carlos Martín agota los 𝐜𝐢𝐧𝐜𝐨 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬 y Cordero Vega le concede la posesión al Málaga CF. La nueva norma en los saques de banda de #LALIGAEASPORTS.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/d5dZ5cBj4H — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 19, 2026

La medida fue aprobada por la IFAB en febrero de 2026 y comenzó a aplicarse con el objetivo de limitar las pérdidas de tiempo. Cuando el colegiado entiende que un jugador está retrasando deliberadamente un saque de banda, puede advertirlo mediante gestos o silbato y activar la cuenta atrás. Si los cinco segundos transcurren sin que se efectúe el saque, el balón pasa al equipo rival.

La misma filosofía se aplica a los saques de puerta, donde también existe un límite temporal. Si el equipo encargado de poner el balón en juego no lo hace dentro del plazo establecido, la consecuencia es favorable al rival, que obtiene un saque de esquina.