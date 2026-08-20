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Fútbol

Carlos Martín, primera víctima de la nueva regla anti pérdidas de tiempo

La nueva norma limita a cinco segundos el tiempo para ejecutar un saque de banda cuando el árbitro aprecia una demora deliberada.

La nueva norma limita a cinco segundos el tiempo para ejecutar un saque de banda cuando el árbitro aprecia una demora deliberada.
imagen de carlos martin en un partido con el atlético de madrid | instagram carlos martin

El partido entre el Atlético de Madrid y el Málaga dejó la primera aplicación de una de las novedades reglamentarias introducidas en 2026.

El jugador del Atlético de Madrid Carlos Martín se convirtió en el primer afectado por la regla que obliga a poner en juego el balón desde la banda en un máximo de cinco segundos cuando el árbitro considera que se está demorando deliberadamente.

El árbitro Adrián Cordero Vega señaló la infracción después de que Carlos Martín agotara el tiempo disponible para efectuar el saque. La posesión pasó entonces al Málaga, aunque el Atlético terminó imponiéndose por 2-0.

La medida fue aprobada por la IFAB en febrero de 2026 y comenzó a aplicarse con el objetivo de limitar las pérdidas de tiempo. Cuando el colegiado entiende que un jugador está retrasando deliberadamente un saque de banda, puede advertirlo mediante gestos o silbato y activar la cuenta atrás. Si los cinco segundos transcurren sin que se efectúe el saque, el balón pasa al equipo rival.

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La misma filosofía se aplica a los saques de puerta, donde también existe un límite temporal. Si el equipo encargado de poner el balón en juego no lo hace dentro del plazo establecido, la consecuencia es favorable al rival, que obtiene un saque de esquina.

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