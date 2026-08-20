Jorge Domínguez hace historia al ser el debutante más joven del Atlético en Liga

El Atlético de Madrid inició en la noche de ayer su andadura en el curso 2026/2027; lo hizo en el Metropolitano recibiendo a un recién ascendido como es el Málaga CF. Un partido que se saldó con la victoria del conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone por 2-0 gracias a los goles del debutante Kang-in Lee en primera instancia y de Álex Baena para cerrar el partido, logrando así los tres primeros puntos en LaLiga.

Sin embargo, el resultado no sería lo único destacado de la noche, y es que hubo un jugador que se citó con la historia. Jorge Domínguez, defensa del Atlético de Madrid, debutó ayer con tan solo 16 años, ocho meses y dos días, convirtiéndose de ese modo en el debutante más joven de la historia del club en LaLiga, superando a José Luis Martínez, quien debutó en 1984. Lo hizo como lateral diestro, acompañado en la línea defensiva por Robin Le Normand, David Hancko y el también canterano Daniel Martínez.

16 años y 241 días.

Jorge Domínguez se convierte en el debutante más joven de nuestra historia en LaLiga. ❤️🤍

¡Enhorabuena, Jorge, por este increíble récord! pic.twitter.com/lLsAe2sItR — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2026

Simeone decidió apostar por el canterano durante la pretemporada, y el jugador respondió a esa confianza dejando actuaciones destacadas. Comenzó la pretemporada siendo titular contra el Manchester United, partido en el que completó cerca de 60 minutos; otra hora jugaría en el partido contra el Manchester City llegando incluso a marcar en el minuto 43. También como titular partió Domínguez contra el Olympique de Marsella jugando 71 minutos.

Todos esos minutos le valieron para ganarse al Cholo Simeone, quien decidió alinear de inicio al joven zaguero, quien al final del encuentro se mostraba agradecido con el entrenador y el club por la oportunidad recibida e ilusionado "por todo lo que viene".

Las palabras del debutante más joven en LaLiga de la historia del Atlético de Madrid ❤️🤍 pic.twitter.com/V15fQRU2zV — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2026

De esta forma, Jorge Domínguez, quien llegó a la Academia del Atlético de Madrid en el año 2021, se convierte además en el jugador más joven en disputar bajo las órdenes del técnico argentino, superando a Óliver Torres. Del mismo modo, a nivel de la competición liguera, se convierte en el vigésimo jugador más joven de la historia entre todos los clubes.

Asimismo, otros dos jugadores rojiblancos estaban ayer de celebración. Tal y como publicó el club en su cuenta de X (antes Twitter) Jan Oblak alcanzó frente al Málaga su partido número 400 defendiendo la portería colchonera en LaLiga. Del mismo modo, Pablo Barrios disputó su partido número 100 con el club rojiblanco en la competición.