Kazuyoshi Miura bate un récord histórico en la Copa Emperador a los 59 años

A sus 59 años, Kazuyoshi Miura continúa encontrando motivos para prolongar una carrera que parecía destinada a ser eterna. El delantero japonés, conocido mundialmente como King Kazu, volvió a dejar su huella al convertirse en el futbolista más veterano en marcar en la historia de la Copa Emperador. Lo hizo por partida doble en la goleada del Fukushima United por 7-0 ante el Oyama.

Miura transformó dos penaltis, en los minutos 12 y 55, para escribir una nueva página en una trayectoria que comenzó hace cuatro décadas. El atacante ya había marcado en julio en las rondas de clasificación del torneo, poniendo fin entonces a una sequía goleadora que se prolongaba desde noviembre de 2022.

Los dos lanzamientos desde los once metros no solo contribuyeron a la goleada de su equipo. También permitieron a Miura superar una marca que pertenecía hasta ahora al exinternacional japonés Shinji Ono, que había logrado marcar en la Copa Emperador a los 41 años.

El propio delantero reconoció que la situación tuvo un componente especial. Según explicó después del encuentro, había lanzado penaltis en numerosos escenarios a lo largo de su carrera, pero el ambiente de aquel partido fue diferente por el silencio que acompañó sus disparos. Miura aseguró sentirse observado por todos y celebró especialmente haber podido convertir ambos lanzamientos.

Además, el doblete tuvo otro significado. King Kazu no conseguía marcar dos goles en un mismo partido desde noviembre de 2005, cuando militaba en el Sydney FC y anotó por partida doble ante el Adelaide United. Han pasado más de dos décadas desde entonces.

Una carrera que desafía cualquier calendario

La longevidad de Miura resulta todavía más llamativa por el nivel profesional en el que continúa compitiendo. El delantero nació el 26 de febrero de 1967 y tiene contrato con el Fukushima United, equipo de la tercera categoría japonesa, hasta el 30 de junio del próximo año.

Eso significa que, si mantiene su actividad, celebrará su 60 cumpleaños todavía como futbolista profesional. Una circunstancia extraordinaria para un jugador que lleva décadas desafiando los límites habituales de la carrera deportiva.

Su historia comenzó muy lejos de Japón. Con solo 15 años se marchó a Brasil para intentar abrirse camino en el fútbol y debutó como profesional con el Santos en 1986. Tras regresar a su país, se convirtió en una de las grandes figuras de los primeros años de la J-League y fue elegido MVP de la temporada inaugural en 1993 con el Verdy Kawasaki.

El pionero japonés que llegó a Italia

La dimensión internacional de Miura también marcó un antes y un después para el fútbol japonés. En la temporada 1994-95 se convirtió en el primer futbolista asiático en jugar en la Serie A italiana, donde defendió la camiseta del Genoa.

A lo largo de su carrera también pasó por clubes como el Dinamo de Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe y Sydney FC. Su estilo, marcado por los regates y una fuerte personalidad competitiva, lo convirtió en uno de los futbolistas japoneses más reconocidos de su generación.

También fue una de las grandes estrellas de la selección japonesa durante los años noventa. Sin embargo, su historia con el combinado nacional tuvo uno de sus capítulos más dolorosos en 1998, cuando fue excluido a última hora de la lista de 22 jugadores que acudieron al Mundial de Francia, el primero disputado por Japón.

Una leyenda que todavía no quiere parar

Miura lleva décadas convertido en un símbolo del fútbol japonés y su figura trascendió incluso el deporte para inspirar al popular personaje de Oliver Atom en Campeones. Su capacidad para mantenerse activo a una edad en la que la inmensa mayoría de los futbolistas lleva años retirada le ha convertido en una excepción prácticamente irrepetible.

Ahora, lejos de conformarse con ser una figura histórica, sigue acumulando récords. Primero puso fin a casi cuatro años sin marcar y después firmó un doblete que le convirtió en el goleador más veterano de la Copa Emperador.

A las puertas de los 60 años, King Kazu continúa escribiendo capítulos en una carrera que parece no entender de edades. Mientras siga teniendo contrato, minutos y oportunidades desde el punto de penalti, Miura parece decidido a seguir demostrando que el calendario puede avanzar mucho más rápido que las ganas de jugar.