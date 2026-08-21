Mourinho avisa al vestuario blanco: "Necesitamos no negociar cosas innegociables"

José Mourinho ya ha vuelto a sentarse ante los medios como entrenador del Real Madrid. Trece años después de su primera etapa en el banquillo blanco, el técnico portugués afronta su regreso con un discurso reconocible, aunque acompañado de un tono más sereno.

En una extensa rueda de prensa previa al estreno liguero contra el Espanyol, Mourinho habló de la presión, la plantilla, Vinicius, los capitanes y, sobre todo, de la mentalidad que quiere instaurar en su vestuario.

El entrenador, que ha firmado hasta 2029, resumió una de sus principales exigencias al grupo al referirse a las palabras de Yan Diomande, quien recientemente aseguró estar dispuesto a "morir" por su entrenador.

Mourinho quiso contextualizar la contundente expresión del futbolista marfileño y dejó claro que, más allá de las palabras, lo importante será demostrar ese compromiso sobre el terreno de juego. "Es una expresión. No vamos a seguirla palabra por palabra. Es una expresión que me gusta. Yo estoy disponible para morir por mi grupo y por el Real Madrid", explicó.

Mourinho aseguró que no percibe una diferencia entre el mensaje de Diomande y la actitud del resto de sus jugadores. "Veo a la gente muy comprometida y con una voluntad muy grande de hacer las cosas bien. Veo un grupo que crece y que está unido", afirmó.

Eso sí, el entrenador no quiso vender una imagen idílica del vestuario. "No somos el grupo perfecto porque eso no existe. No voy a pensar que voy a estar semanas sin tener ningún problema. Llegarán. Pero como fondo de base el grupo está fuerte", señaló.

"No siento presión, siento adrenalina"

El regreso al Real Madrid supone inevitablemente un escenario de máxima exigencia. Mourinho, sin embargo, rechazó hablar de presión antes de su primer partido oficial.

"Yo no diría presión, diría adrenalina que llega y que es positiva. La quiero y el día que no la siento hay algo que no está bien", aseguró.

El portugués explicó que afronta el debut con confianza tanto en su trabajo como en la mentalidad de sus jugadores. "Tengo mucha confianza en la ambición de los jugadores y en su mentalidad. En la pasión que me están mostrando cada día", afirmó.

El objetivo, por tanto, está claro: empezar ganando. "Mañana, cuando nos metamos en el avión, estaremos convencidos de que vamos a volver con los tres puntos", sentenció.

Un Espanyol que no se lo pondrá fácil

Mourinho también tuvo palabras de elogio para el primer rival de la temporada. El Espanyol llega al encuentro con tres puntos después de su estreno y con buenas sensaciones.

"Es un buen equipo. Los equipos que tienen el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas y dinámicas. Juega bien y con ambición", analizó.

El técnico madridista destacó especialmente el arranque de su rival: "Me gustó mucho su primer partido y ahí están, con tres puntos, tres goles marcados, cero encajados y la afición feliz. Estamos preparados para lo que vamos a encontrar".

Vinicius, Mbappé y Bellingham, un reto táctico

Uno de los grandes interrogantes del nuevo Madrid será cómo conseguir que convivan algunas de sus mayores estrellas. Mourinho no tiene dudas sobre el talento de Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, aunque reconoce que encontrar el funcionamiento perfecto será uno de sus principales desafíos.

"Son jugadores increíbles. Quieren jugar con jugadores increíbles", explicó. El técnico recordó que otros entrenadores han encontrado fórmulas eficaces para aprovechar a cada uno de ellos: Ancelotti con Vinicius, Deschamps con Kylian Mbappé y Tuchel con Bellingham.

"Es más difícil encontrar el perfecto de Mourinho para los tres. Tienen que hacerlo porque piensan que puede hacerlo bien", admitió. "Son jugadores de gran calidad. No tienen posiciones incompatibles. Vamos a tener una gran temporada con ellos".

"Los mejores tienen que estar aquí"

Mourinho también se mostró satisfecho por la renovación de Vinicius. La primera pregunta que hizo cuando conoció la situación contractual del brasileño fue directa: "¿Este se quiere quedar o no?".

Una vez recibió una respuesta afirmativa, se quedó tranquilo. "No quiero valorar si es uno de los tres mejores o no. Pero los mejores tienen que estar aquí", afirmó.

Para el entrenador, la continuidad de las grandes estrellas resulta fundamental en un proyecto que pretende devolver al Real Madrid a la pelea por todos los títulos.

Una plantilla abierta a la competencia

Mourinho tampoco quiso hablar de un once titular inamovible. Al contrario, pretende que todos los futbolistas tengan que competir por un puesto.

"No tengo un once ideal. Si tengo, no quiero tener. Quiero tener la puerta abierta a competir", explicó.

La razón está en el exigente calendario. El portugués recordó que habrá partidos cada tres días y que las circunstancias cambiarán constantemente. "No es posible pensar que uno va a jugar 50 partidos y otro 10. No es posible. Tenemos mucha calidad", señaló al referirse a jugadores como Trent Alexander-Arnold, Dumfries, Cucurella o Carreras.

"No hay que negociar cosas innegociables"

El mensaje más contundente de Mourinho volvió a aparecer cuando habló de los valores que espera de su equipo. Para el portugués, el compromiso no admite excepciones.

"Necesitamos no negociar cosas innegociables. El compromiso tiene que estar presente en cada partido", afirmó.

También advirtió de que la competencia interna generará frustraciones. Algunos jugadores serán titulares, otros tendrán que esperar su oportunidad y el entrenador espera que sepan gestionar esa situación.

"El día que uno baje el nivel por frustración, la decisión será fácil para mí", avisó.

El objetivo: volver a ganar títulos

Mourinho sabe que en el Real Madrid el rendimiento se mide, en última instancia, por los trofeos. Aunque considera importante hacer crecer al equipo en otros aspectos, no quiso esconder cuál será el criterio definitivo para valorar su temporada.

"Hay muchas maneras de mirarlo. El único modo de ser pragmático son los resultados", explicó. "Se puede hacer crecer mucho a muchos niveles, hacer crecer la estructura, hay mucha cosa que cambiar, pero los resultados son los que cuentan".

Y dejó una conclusión inequívoca: "Terminar sin trofeos en el Real Madrid no es una temporada exitosa".

Con ese mensaje afronta Mourinho su regreso al banquillo blanco. Más tranquilo que en 2013, pero con la misma exigencia competitiva. El primer examen llegará ante el Espanyol. Y el técnico ya ha dejado claro qué espera de sus jugadores: compromiso absoluto, unidad y una voluntad innegociable de ganar.