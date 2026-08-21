Que empiece la magia: Ronaldinho regresa al fútbol profesional a los 46 años

Ronaldinho Gaúcho vuelve a ponerse las botas. A sus 46 años, el legendario futbolista brasileño ha sido presentado como nuevo jugador del Ravenna, equipo de la Serie C italiana, en un regreso al fútbol profesional que mezcla nostalgia, amistad, ilusión y una importante apuesta comercial. A pesar de su edad, el ganador del Balón de Oro de 2005 asegura que se encuentra en forma y mantiene un último sueño: alcanzar los 300 goles como profesional.

El brasileño aterrizó este jueves en el aeropuerto de Forlí, en la región de Emilia-Romaña, antes de participar en los actos de presentación organizados por el club. Allí recibió el cariño de los aficionados y lució por primera vez el dorsal número 10 que llevará durante esta nueva aventura.

Además, Ronaldinho no quiso cerrar la puerta a una participación más allá de los actos promocionales. Preguntado por si los aficionados podrán verle sobre el terreno de juego, dejó la decisión en manos del entrenador, aunque mostró su deseo de disputar al menos un encuentro. "¿Me verán jugar? No lo sé, solo el entrenador lo sabe. Estoy en forma, me siento bien... Si pudiera marcar mi gol número 300, sería muy bonito. Sueño con ello", explicó durante su presentación.

Recordemos que la última aparición oficial del brasileño se remonta a 2015, cuando defendía la camiseta del Fluminense. Desde entonces, su vida ha estado alejada del fútbol profesional, aunque nunca ha dejado de mantener una estrecha relación con el deporte que lo convirtió en una de las grandes estrellas de su generación.

Ronaldinho is presented as a Ravenna FC player. 46-year-old Dinho came out of retirement to join the Serie C side 🤙🇮🇹 pic.twitter.com/BBJ2zZ72KK — B/R Football (@brfootball) August 20, 2026

El objetivo: ayudar y disfrutar

Ronaldinho también quiso restar importancia a las expectativas generadas alrededor de su fichaje. "Estoy muy feliz de estar aquí con mis amigos, pero vamos a esperar y ver si las cosas van bien con el equipo. He venido aquí por la amistad que tenemos, y eso es todo", aseguró.

Su mensaje, sin embargo, también estuvo acompañado de ambición deportiva. "Ilusionar y entusiasmar a los otros futbolistas para hacer una temporada espectacular, ganar si es posible, es esto lo que he venido a hacer aquí", afirmó en italiano ante los medios locales.

Cabe destacar que el Ravenna terminó tercero la pasada temporada y tiene como objetivo pelear por el ascenso a la Serie B, categoría en la que no compite desde 2008. El debut de Ronaldinho todavía no tiene fecha confirmada y el club ya ha descartado su presencia en el primer partido de la temporada ante el Reggiana.

Pero no es solo fútbol sino que la llegada del brasileño responde también a una estrategia de expansión internacional. No hay que olvidar que Ronaldinho mantiene una estrecha amistad con Ignazio Cipriani, presidente y propietario del Ravenna desde 2024, y su incorporación pretende elevar la proyección mundial de una entidad con una dimensión mucho menor que la de los clubes en los que brilló durante su carrera.

El brasileño, además, se convertirá en socio y coinversionista del club y ejercerá como embajador internacional del Ravenna y de sus patrocinadores. Su enorme reconocimiento mundial permitirá al conjunto italiano reforzar su imagen de marca, atraer nuevos aficionados y ampliar sus oportunidades comerciales.

Cipriani definió la operación como "un momento extraordinario" para el club y aseguró que el regreso de Ronaldinho no debe entenderse únicamente como una acción de marketing. "Su objetivo es romántico, intentar marcar su último gol", explicó el dirigente, que también subrayó la dimensión deportiva del proyecto.

El regreso a Italia del '10'

Italia no es un territorio desconocido para Ronaldinho. El Ravenna será su segundo equipo en el país después de su etapa en el Milan, al que llegó en 2008 procedente del Barcelona. Con el conjunto rossonero disputó 95 partidos, marcó 26 goles y repartió 27 asistencias.

Ahora, 18 años después de aquella llegada a San Siro, el brasileño regresa a Italia en un escenario completamente diferente. Ya no está aquel futbolista que maravilló en el Barcelona con sus regates, asistencias y goles imposibles, ni el campeón del mundo de 2002 que conquistó el Balón de Oro tres años después.

Pero Ronaldinho conserva intacta su relación con el fútbol como espectáculo y fuente de felicidad. "El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!", había señalado cuando anunció su regreso.

La operación permitirá al Ravenna ganar visibilidad internacional, pero también ofrecerá a Ronaldinho la oportunidad de escribir un último capítulo sobre el césped. Su participación será limitada y todavía no existe una fecha oficial para su debut, pero el simple hecho de volver a competir a los 46 años ya supone una de las historias más singulares del fútbol actual.

El reto es ahora convertir la nostalgia en fútbol y, si las piernas responden, cumplir el sueño que el propio Ronaldinho ha puesto sobre la mesa: marcar el gol número 300 de su carrera.