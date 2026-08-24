Maradona sigue generando dinero, este es el precio del balón de la mítica 'Mano de Dios'

El balón con el que Diego Armando Maradona marcó el célebre gol de la Mano de Dios ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 se ha vendido en una subasta en Estados Unidos. Sin embargo, la cifra final ha estado por debajo de las expectativas de la casa de subastas, que había estimado que la pieza podría haber alcanzado los 10 millones de dólares (8,58 millones de euros). No obstante, el precio sigue siendo más que llamativo.

El precio de salida del balón Adidas Azteca se había fijado en 2,5 millones de dólares (2,14 millones de euros). Heritage Auctions ha sido la encargada de organizar la subasta. Y el precio final ha sido de 3,35 millones de dólares, unos 2,87 millones de euros.

Maradona marcó dos goles en los cuartos de final del Mundial de 1986 ante Inglaterra, disputados el 22 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El primero se produjo en una acción polémica. El astro argentino se adelantó al portero inglés Peter Shilton y golpeó el balón con la mano para enviarlo a la portería. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser dio validez al tanto pese a las protestas de los jugadores ingleses.

El propio Maradona describió posteriormente aquella acción con una frase que quedó asociada para siempre al gol: "Un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios".

El segundo tanto del argentino llegó después de una jugada individual en la que superó a varios jugadores ingleses antes de batir de nuevo a Shilton. La FIFA lo eligió posteriormente como el "Gol del siglo".

El árbitro conservó el balón durante décadas

Ali Bin Nasser recogió el balón al finalizar aquel encuentro y lo conservó durante más de 30 años. En 2022 decidió ponerlo a la venta y consiguió entonces 2,37 millones de dólares, unos 2,03 millones de euros. El nuevo propietario volvió a sacar la pieza a subasta en 2023, pero aquella operación no llegó a cerrarse porque no se alcanzó el precio de reserva.

La nueva subasta, celebrada por Heritage Auctions, ha terminado finalmente con una venta por 3,35 millones de dólares, una cantidad que supera el precio obtenido en 2022, aunque queda lejos de la valoración de 10 millones de dólares realizada antes de la puja.

Segundo Mundial para Argentina

El partido ante Inglaterra terminó con victoria argentina y quedó como uno de los encuentros más recordados de la trayectoria de Maradona. El futbolista, fallecido en noviembre de 2020 a los 60 años, marcó los dos tantos de Argentina en aquel encuentro.

Tras superar a Inglaterra, la selección argentina avanzó hasta la final del Mundial. El conjunto dirigido en el campo por Maradona se impuso 3-2 a Alemania Occidental en la final, disputada también en el Estadio Azteca.

Aquel triunfo permitió a Argentina conquistar su segundo Mundial, después del título logrado en 1978.