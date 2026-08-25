Luis de la Fuente, no se calla sobre los pitos a España en San Mamés: "Siento pena, el respeto no se puede perder"

Luis de la Fuente estuvo presente el pasado sábado en el estadio de San Mamés para presenciar el duelo entre el Athletic Club y el Sevilla. En dicho encuentro, los tres internacionales españoles del club vasco —Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte— recibieron un homenaje por la consecución del Mundial. Este fue un momento que provocó los pitos de la afición y, al ser preguntado por esos instantes vividos, el seleccionador reconoció: "Siento pena, así de claro".

El de Haro recordó en una entrevista en Radio Nacional que él fue jugador del club y estuvo 18 años en esa casa, pero no entiende ese gesto hacia los internacionales después del título logrado: "Que consigan un hito de la dimensión de ser campeones del mundo en su club, unos futbolistas que están formados en Lezama y en Vizcaya, demuestra que el fútbol es espectáculo, es unión. Hay otra cosa que también me enseñaron, que es el respeto. Eso no se puede perder nunca".

Para Luis de la Fuente, la clave está en partir "de la base del respeto" porque así "seguro que la convivencia va a ser absolutamente factible y fácil", apuntó.

Los momentos del homenaje

Nico Williams, Aymeric Laporte y Unai Simón saltaron al césped de San Mamés para atravesar el pasillo que tanto sus compañeros como los futbolistas del Sevilla habían realizado en la entrada del campo. Con la Copa del Mundo en la mano, Laporte avanzaba entre los otros internacionales para posteriormente alzar el título y ofrecerlo a la afición.

Este fue un gesto que no gustó a muchos de los presentes que rechazan a la Selección Española y así lo hicieron saber con pitidos e ikurriñas. Un homenaje que contrastó con el vivido tres días antes en el estadio Metropolitano. Marc Pubill, Álex Baena, Marcos Llorente y Grimaldo fueron recibidos por la afición entre aplausos, banderas de España y el himno del país sonando.

En relación a Ceuta

Cambiando de asunto, Luis de la Fuente también valoró la situación por la que está pasando Ceuta donde tiene amigos, "compatriotas": "Hay que normalizar y dar soluciones, pero primero los que tienen que recuperar su vida son los ceutíes, que han visto de una manera u otra cortada su normalidad. Si vuelven pronto a la normalidad, como ellos pretenden, seguramente se solucionarán otros problemas. Pero primero, insisto, los ceutíes", afirmó.

El seleccionador aseguró que estos incidentes no afectarán a la organización del Mundial 2030 porque "no hay ninguna oferta mejor, en todos los sentidos, que España". Además, dio su opinión sobre dónde se debería jugar la final: "Yo defiendo que esa propuesta de jugar la final en España, en Madrid, sea la que se decida".