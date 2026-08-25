Mourinho avisa a Vinícius: "Su relación con la grada rival la puede mejorar"

José Mourinho ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido entre Real Madrid y Real Sociedad. El técnico portugués regresará al Bernabéu trece años después, aunque ha restado importancia a su vuelta y ha centrado la atención en la plantilla: "Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión". Además, ha hablado del comportamiento de Vinícius y ha manifestado su confianza en el arbitraje español.

El técnico ha asegurado que los rivales se aplican, en su opinión, con dureza sobre Vinícius porque los árbitros lo permiten ya que ellos son los que tienen "que proteger a todos los jugadores y al juego": "Se ha entrado en una dinámica, en una espiral, que los adversarios sienten. Y si lo sienten, lo hacen. Es algo muy obvio. Es como los niños pequeños, que van hasta donde tú les permites que vayan. Y los jugadores de fútbol lo mismo", ha dicho en rueda de prensa.

Sin embargo, Mourinho ha apuntado que el brasileño debe aprender a gestionar algunas situaciones y ha señalado una parcela en la que tiene margen para cambiar su comportamiento: "La reacción al público, a insultos, sin ser racistas u homófobos, puede controlarlos. Su relación con la grada rival la puede mejorar".

Confianza en los árbitros y situación de la plantilla

Respecto al arbitraje español, el entrenador ha sido claro: "Confío". Y ha ido más allá: "No pienso que haya un árbitro en España que piense que es amigo de Negreira o que Negreira le haya hecho un favor años atrás". Aunque, para él, la acción del otro día entre Calatrava y Vinícius debía haber terminado con el futbolista del Espanyol en el vestuario: "Le dieron una patada que es una agresión, era expulsión".

Por otro lado, el técnico ha explicado que tanto Tchouameni como Endrick seguirán sin estar disponibles ya que el primero tiene un problema y el período de vacaciones no ha sido suficiente mientras que el brasileño tiene "un problema en el músculo y afecta al tendón". Además, ha apuntado que Carlos Espí y Mbappé pueden jugar juntos y ha dado por cerrada la plantilla: "En mi cabeza está cerrada y no tengo ninguna petición. Estoy contento. Si alguno se va, yo me quedaría contento", ha dicho Mou.