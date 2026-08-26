Ayyoub Bouaddi, de solo 18 años e internacional con Marruecos, ya es oficialmente nuevo jugador del Manchester City y lo es porque el conjunto de Enzo Maresca ha depositado un total de 100 millones de euros por él: 95 fijos y 5 más en variables. Una cifra increíble por su edad y porque hasta ahora solo se le conocía a nivel internacional por su gran imagen durante el pasado Mundial que ganó España.

Con este vídeo lo anunciaba el City en redes sociales:

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

El club citizen también ha publicado las primeras palabras del marroquí como jugador del conjunto de Maresca:

You can call me Ayyoub 🤝 pic.twitter.com/xmG4solkT7 — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

"No estaría aquí sin mi familia, así que estoy muy contento de tenerlos a mi lado", dijo Bouaddi en su primera entrevista con el club. Por eso también juego al fútbol, para que mi familia se sienta orgullosa. Creo que lo más importante es tener equilibrio y mi familia y mis padres no siempre están [centrados] en el fútbol.

Ayyoub Bouaddi jugó la temporada pasada en el LOSC Lille de Francia, donde disputó 42 partidos oficiales (30 de ellos en la Ligue 1), aportando una asistencia. En el Mundial, el joven mediocentro se consolidó como titular indiscutible al jugar 5 partidos (384 minutos) y registrar una sobresaliente precisión del 90% en sus pases, guiando a su equipo hasta los cuartos de final sin registrar goles ni asistencias, pero dejando sensaciones de jugador importante.