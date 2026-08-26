El Atlético de Apollo no se ríe con los payasos de circo

En primer lugar, perdón a los payasos de circo reales. A ellos sí los respeto. Dicho esto, vamos con la columna y con más información que hemos obtenido en Libertad Digital. Tanto Apollo como el Atlético de Madrid en general están encantados con el nuevo rumbo de la entidad. El aguantar, hasta el final, toda la maquinaria de basura que llega patrocinada desde Barcelona refuerza lo que quieren ser como club a partir de ahora. Mensaje mandado, a fin de cuentas.

Como hemos contado desde hace meses, el nuevo Atlético de Madrid de Apollo está dispuesto a todo para neutralizar la basura que se vierte desde sus enemigos deportivos. A más basura, más contundencia del Atlético. A más payasos de circo, más contundencia. Comisiones a costa del Atleti, cero patatero.

Por otro lado, el Atlético es consciente de las incomodidades que supone aguantar a todos estos personajes alrededor del club, pero darles lo que quieren, no cambiará nada. Se han reído del club antes y durante este caso. Para Apollo y para Miguel Ángel Gil Marín vale la pena aguantar por un futuro diferente. Cero concesiones.

A partir de ahora cualquier maniobra que menosprecie la imagen del Atlético por parte de algún club o de algún jugador se tratará como se ha tratado el tema Julián Álvarez. Venir al Atlético no es un puente. Ya no. Si firmas un contrato, cero bromas, cero chantajes y cero faltas de respeto. Cuti, Kang In etc. firmaron sabiendo esto y han venido encantados al club del Metropolitano.

Cualquier jugador o agente que a partir de ahora busque beneficios a costa del Atlético tendrá tolerancia cero por parte de la entidad. Apollo garantiza que no haya necesidad de ventas y eso refuerza esta postura. Y rematamos la faena con lo que se opina de Fernando Hidalgo, el agente de Julián Álvarez. El Atlético no tiene la culpa de los problemas personales, monetarios o judiciales de agentes, futbolistas, asociados etc. Y tampoco tiene la culpa de que un agente solo tenga un jugador para recibir ingresos. Cero comisiones.

A todo esto, los equipos del planeta fútbol tampoco son tontos y algunos de ellos se han alejado y se alejarán todo lo posible de jugadores como Julián, agentes como Fernando Hidalgo y clubes como el Barcelona de Joan Laporta. En el Arsenal FC están aterrorizados con el tema Julián Álvarez, por ejemplo. En una situación normal irían con todo a por el jugador, pero tienen miedo por varios motivos. No se fían de Julián. Agente peligroso. Filtraciones constantes. Y el Barcelona lanzaría a sus minions contra el Arsenal para ficharlo en 2027.

Ay Julián, le das miedo actualmente a todo el mundo. Tú, tu agente y los juglares del Barcelona. Porque el Atlético de Madrid no tiene la culpa de los problemas personales, judiciales y financieros de nadie. Por eso no participa en circos con pagas y beneficios de por medio para juglares varios. Si tienes problemas en casa, te lo pagas tú. Con el juez, tú. La desesperación se nota y las comisiones no van a llegar.