El separatismo impone su ley: el Barça no homenajeará a la selección española

Joan Laporta ha confirmado que el Barcelona no realizará este jueves el homenaje previsto a sus ocho campeones del mundo en el partido ante el Athletic Club. El presidente azulgrana ha explicado que el club ya ha comunicado la decisión a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cerrando así una de las incógnitas que rodeaban el encuentro.

Recordemos que el reconocimiento estaba previsto para Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Rodri, los ocho internacionales vinculados al Barcelona que participaron en la conquista del Mundial. Finalmente, ninguno de ellos recibirá el tributo inicialmente planteado por la entidad azulgrana.

Laporta confirma que mañana NO habrá homenaje a los 8 campeones del mundo del Barcelona y ya han informado al RFEF — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 26, 2026

La suspensión del homenaje llega después de varios días de tensión en torno a la selección española y al entorno del Barcelona. Uno de los episodios que ha alimentado la polémica fue la actuación policial en los accesos al Martínez Valero de Elche, donde un joven aficionado azulgrana fue reducido y detenido por agentes de la Policía Nacional.

El incidente provocó reacciones políticas y sociales en Cataluña y terminó incorporándose al debate sobre el recibimiento que tendría la selección y sus campeones en el estadio azulgrana. A ello se sumaron los antecedentes recientes de San Mamés, donde algunos internacionales españoles fueron recibidos con pitos durante el homenaje posterior al Mundial.

El Presidente @JoanLaportaFCB repasa la actualidad blaugrana 🗣️ pic.twitter.com/de1Z9l93zt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 26, 2026

Presión en los alrededores del estadio

En las horas previas al encuentro también se ha producido movilización por parte de sectores independentistas. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) había anunciado el reparto de miles de esteladas en los alrededores del Camp Nou y había convocado a sus simpatizantes antes del partido.

La organización había planteado expresamente su rechazo a cualquier homenaje a la selección española y había llamado a llenar el estadio de banderas independentistas. De este modo, el ambiente que rodeaba al reconocimiento se había convertido en un asunto especialmente delicado para el Barcelona.

La ANC vinculó además su protesta a los incidentes ocurridos en Elche y a los cánticos contra Cataluña que, según denunció, se habían escuchado en otros estadios.

El Barça ya lo ha comunicado a la RFEF

La decisión no se ha tomado al margen de la Federación. El Barcelona ya ha informado a la RFEF de que finalmente no habrá homenaje a sus ocho internacionales durante el partido contra el Athletic Club.

El movimiento evita que el club tenga que afrontar una posible situación de tensión durante el reconocimiento y pone fin a las especulaciones sobre si el tributo se mantendría pese a las protestas anunciadas.

Como decimos, el episodio llega después de lo ocurrido en San Mamés, donde Nico Williams, Aymeric Laporte y Unai Simón fueron recibidos con pitos durante el reconocimiento a los internacionales españoles. La escena contrastó con el homenaje celebrado en el Metropolitano para los futbolistas del Atlético de Madrid que participaron en la conquista mundialista.

Ahora, el Barcelona ha optado por no celebrar su propio reconocimiento. La decisión afecta a ocho jugadores de su plantilla y llega en un contexto de fuerte debate político y social alrededor de la selección española y de los símbolos nacionales.