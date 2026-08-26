La afición del Rayo Vallecano se moviliza contra Presa: "El Rayo es de Vallekas o no será"

El descontento y la tensión en torno a la figura del presidente del club, Raúl Martín Presa, sigue aumentando después de que el Rayo Vallecano tuviese que jugar su primer partido como local fuera de Vallecas, en el Estadio de Butarque en Leganés. Y es que la afición se manifestará el próximo 5 de septiembre para pedir su salida y reclamar unas condiciones "dignas" para el estadio.

Bajo el lema "El Rayo es de Vallekas o no será", la Plataforma ADRV ha citado a los seguidores del club a las 16:45 horas en la Fuente de la Asamblea, junto a la Asamblea de Madrid, desde donde iniciarán una marcha que finalizará en el Estadio de Vallecas. La plataforma señala en su cuenta de X (antiguo Twitter) que se convoca para "defender nuestro estadio, luchar para que tenga unas condiciones dignas. Que se marche la persona que ha estado jugando durante años con nosotros y que sigue maltratando a nuestro equipo". Esta protesta tendrá lugar el mismo día que el Rayo debe enfrentarse al Racing de Santander como local a las 18:30 horas, un encuentro del que todavía no se conoce qué estadio lo acogerá.

Defender nuestro estadio, luchar para que tenga unas condiciones dignas. Que se marche la persona que ha estado jugando durante años con nosotros y que sigue maltratando a nuestro equipo. 🗓️ Sábado 5 de septiembre. 🕒 16.45h Fuente de la Asamblea. ⚡️ SALVEMOS AL RAYO VALLECANO pic.twitter.com/onJEqd7UYK — Plataforma ADRV (@plataformaADRV) August 25, 2026

Asimismo, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha difundido la convocatoria y ha llamado a los aficionados del club franjirrojo a demostrar su descontento con la gestión del presidente. De este modo, señalan en redes sociales que es "el momento de manifestar todo ese hartazgo y demostrar que queremos recuperar nuestro Rayo", un club que debe volver a ser "fiel a sus valores de respeto al aficionado, a la cantera y al femenino". Una publicación que terminan asegurando que 'El Rayismo unido vencerá'.

¿Cansado de aguantar año tras año una pésima gestión de Martín Presa? Es el momento de manifestar todo ese hartazgo y demostrar que queremos recuperar nuestro Rayo, ese que es fiel a sus valores de respeto al aficionado, a la cantera y al femenino. El Rayismo unido vencerá. pic.twitter.com/4vKEkA3gS3 — FED. PEÑAS RAYO VALLECANO (@rayovallecanofp) August 26, 2026

Los problemas con el Estadio de Vallecas

A finales de julio la Comunidad de Madrid ordenó iniciar el proceso para la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo y acordó su suspensión de manera inmediata después de que una auditoría detectase deficiencias de seguridad, de salubridad y de mantenimiento.

El informe califica como "graves" las deficiencias que se detectaron, las cuales están relacionadas con la protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, las condiciones higiénico-sanitarias y el mantenimiento general del recinto.

De este modo, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, encabezada por Mariano de Paco, insisten en que el Estadio de Vallecas no podrá acoger partidos del club hasta que se realice una nueva auditoría en la cual se certifique que el recinto deportivo es "100% seguro".

Partidos de local, fuera de casa

Con esta situación, al Rayo no le queda más que buscar un estadio que acoja los partidos que juegue como local, la jornada pasada fue el campo del Club Deportivo Leganés, el Estadio Ontime Butarque, el que recibió al club vallecano para que se enfrentase al Deportivo Alavés. Un partido que finalizó con el empate a uno entre ambos.

Asimismo, se habló semanas atrás de la posibilidad de que los partidos del club tuviesen que trasladarse hasta Burgos, para jugar en El Plantío.

Sin embargo, la opción de jugar fuera del barrio de Vallecas no satisface a la afición, quienes llamaron a no acudir a dicho partido y dejar así vacío Butarque como forma de protesta contra un presidente al que acusan de "llevar a la ruina al club". Al mismo tiempo que reclamaban que se les devolviese la parte proporcional del abono correspondiente a los encuentros que no se disputasen en su campo.