La futbolista Esther González, criticada por borrar las fotos con su mujer tras fichar por un equipo saudí

Esther González ha puesto punto y final a su etapa en el fútbol estadounidense para comenzar una nueva aventura en Arabia Saudí. En su trayectoria, la futbolista ha vestido la camiseta de equipos como Levante, Atlético de Madrid, Real Madrid y Gotham FC. Además, ha sido internacional con la selección española y conquistó el Mundial de 2023 y la Liga de las Naciones en 2025.

Ahora, la delantera andaluza ha cerrado su incorporación al Al Qadsiah hasta 2027, con opción a otra temporada más, después de haber concluido su vinculación con el Gotham FC por motivos personales. "Le deseamos a Esther y a su familia todo lo mejor en su regreso a España", declararon desde la propia entidad.

Sin embargo, el destino final de Esther González no será España y esta decisión ha provocado un cambio drástico en el contenido compartido a través de las redes, hecho que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

La futbolista ha eliminado u ocultado las publicaciones junto a su pareja, Estefanía Cruz. Ambas mantienen una relación hace tres años y poco después se casaron. El pasado 6 de enero, se convirtieron en madres tras el nacimiento de Liam, un hecho que ella misma compartió en sus redes sociales y del que ahora no hay rastro.

Únicamente pueden verse algunas fotos junto a su pareja en las que aparecen junto a más personas o no dan muestra de mantener una relación.

"Se te han caído las fotos de tu familia. ¿Estará en tu cuenta corriente?", "Vendiendo los principios por dinero", "Feminista hasta que aparece el dinero de Arabia" o "¿Pero cómo te vas ahí? Siendo mujer y lesbiana con una familia", son los comentarios que aparecen en la publicación de la propia futbolista anunciando su fichaje.

Derechos de las mujeres limitados

Y es que en Arabia Saudí no se reconoce el matrimonio homosexual y tampoco podrán realizar muestras de afecto en público ni mostrarse como pareja, pues infringe la ley. Además se mudan a un país en el que los derechos de las mujeres se encuentran limitados y en el que la desigualdad de género es enorme.

Las mujeres saudíes no pueden tomar decisiones por su propia cuenta, sino que es el varón quien lo hace por ellas, también tienen dificultades para transitar libremente por los espacios públicos y deben seguir un código de vestimenta estricto, entre otras medidas.

El fichaje del club tampoco ha gustado a los aficionados saudíes: "¿Cómo podéis contratar a alguien que va en contra de la naturaleza? ¡Nosotros somos un país musulmán!", "En mi nombre y en el del pueblo saudí en general, rechazamos y con vehemencia la contratación del Al-Qadsiah con una jugadora española porque es una chica casada con otra chica" o "¡Alá es suficiente para nosotros y qué excelente protector! ¡No puede ser, menospreciar un tema como este!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el anuncio de su llegada a Arabia.