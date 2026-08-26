Sigue el lío por Elche: la ANC repartirá esteladas en el Camp Nou y el Barça valora suspender el homenaje a la selección

La actuación policial del pasado fin de semana en los accesos al estadio Martínez Valero de Elche, donde un joven aficionado del FC Barcelona fue golpeado, reducido y detenido por la Policía Nacional, sigue provocando reacciones en el separatismo catalán.

Con motivo de la consecución de la Copa del Mundo, el FC Barcelona se preparaba para realizar un homenaje a sus ocho internacionales —Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Rodri—, en el partido de LALIGA frente al Athletic Club, pero los hilos ya se están moviendo para que finalmente no sea así. La decisión no será tomada de forma unitaria por el conjunto blaugrana sino que tendrá que ser dialogada con la RFEF.

Para boicotear ese reconocimiento, desde la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se están organizando para repartir 10.000 esteladas en el exterior del Camp Nou antes de que dé comienzo el encuentro y han convocado en los jardines Josep Munté a las 20:15 a todos aquellos que quieran hacerse con una. "¡Ningún homenaje a la selección de los opresores! Contra su catalanofobia, demostramos más que nunca nuestra fuerza", escriben en sus redes sociales.

La entidad vincula su decisión a lo ocurrido en Elche entre las autoridades policiales y un aficionado del Barça: "La policía española y colonizadora aturde a menores independentistas y requisa esteladas, mientras oímos cánticos de 'Puta Catalunya' en los estadios. La mejor respuesta: ¡independencia!", aseguran señalando también cánticos en contra de Cataluña.

L'Assemblea repartirà 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou Cap homenatge a la selecció dels opressors! Contra la seva catalanofòbia, demostrem més que mai la nostra força. La policia espanyola i colonitzadora atonyina menors independentistes i requisa estelades, mentre… pic.twitter.com/oa5kuQXo3F — Asamblea Nacional Catalana (@assemblea) August 25, 2026

Para finalizar el comunicado, vuelven a hacer un llamamiento y reivindican su presencia en el estadio: "Es necesario que llenemos el Camp Nou de esteladas, y para ello la Asamblea también HI SOM —está presente—". Con el homenaje en el aire, lo que está claro es que el recinto culé se prepara para reivindicar el independentismo.

De producirse el boicot, sería la segunda ocasión en la que se produce en un homenaje a los campeones del mundo. La primera fue en el encuentro entre Athletic Club y Sevilla, cuando la afición de San Mamés recibió entre pitos a Nico Williams, Aymeric Laporte y Unai Simón. Un hecho que contrastó con el tributo rendido a los internacionales colchoneros en el Metropolitano.