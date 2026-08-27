Caso Julián Álvarez: ¿En Barcelona y en Argentina no entienden el castellano?

Voy a ser muy contundente en esta columna porque ya hemos llegado a un punto en el que todo lo racional ha pasado a un segundo plano y ya incluso me hacen dudar. Solo me quedan tres opciones dentro del caso Julián Álvarez. Que algunos dentro del FC Barcelona y asociados sean unos mentirosos, malos estrategas y pésimos dirigentes. Que no entiendan el castellano aunque 'no' sea igual en catalán y en 'argentino'. O que haya problemas serios a la hora de conectar unas neuronas con otras.
Visto lo visto con todo lo contado ya y con el comunicado del Atlético hoy en el que vuelven a decir NO al Barcelona con Julián, seguir con el 'puede que vaya al Barcelona' ya entra dentro del terreno de tener un problema cognitivo. Ya no es un tema deportivo, social o institucional. No, ya es un tema de que ciertas neuronas no conecten. De no entender que si un equipo te dice que no te va a vender a su jugador, se ríe de ti con unos tuits y cada dos por tres hace algo público para mantener que no te le vendan, tú sigues insistiendo. Aquí ya no hablamos de un fichaje. Aquí ya hablamos de la necesidad de poner órdenes de alejamiento futbolísticos a ciertos personajes.
Estoy seguro de que en Barcelona se entiende el castellano. Lo uses más o menos, pero un 'no' yo creo que es fácil de entender. Y también estoy seguro que la mayoría de seguidores culés lo han entendido desde el primer momento, sin embargo, hay un tanto por ciento restante que nos recuerda por qué en los botes de lejía sigue poniendo 'no beber'.
Hoy el señor Julián Álvarez, que según periodistas de Argentina está más deprimido que tú volviendo a trabajar en septiembre con tu sueldo de 'currela', no ha entrenado tampoco. Pues el Atlético te lo agradece Julián porque les has dado otro día más para aumentar la denuncia al Barcelona. Cada día la actualizáis un poco más entre tú, tu agente y los juglares patrocinados. Este chico, aparte de estar mal asesorado, actualmente parece que no tiene ni una luz activada. El Atlético no va a cambiar de opinión y si sigue así, incluso rechazando ir al Arsenal, se juega la suspensión.
Como al Atlético le fuercen a hacerlo no tendrá ningún problema en ir a por todas. Si toca luchar por una suspensión de empleo y sueldo, se va a por ella. El Atlético no tiene la culpa de que todas las luces en el cerebro de Julián y asociados estén apagadas actualmente y encima ahora nos hacen creer en Argentina que la salud mental está en juego. Encima de todo lo que está pasando van y usan ahora un problema real para muchas personas que, ni de broma, se tienen que 'conformar' con un contrato millonario haciendo lo que más le gusta al que lo firmó.
Te has encontrado con un Atlético diferente, señor Julián Álvarez. Ahora manda Apollo así que si querías alunizar en Barcelona haberlo pensado antes. Ahora te queda Londres o un añito en Madrid en el que ninguna maniobra te va a llevar al Camp Nou. Ninguna. Ya puedes estar indispuesto hasta enero, que no te van a vender. Y encima, si haces eso, lo mismo jugar bajo pitos en Madrid te parece una película de Disney en comparación con una inhabilitación por incumplimiento de contrato. Tú verás, pero el Hidalgo que le quieres hacer al Atlético es el más ridículo de la historia. Suerte Julián.