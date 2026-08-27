El Consejo de Administración respalda la gestión en el caso Julián ante la "falta de ética" del Barcelona

El Atlético de Madrid ha insistido en que el club no va a negociar con el Fútbol Club Barcelona el traspaso de Julián Alvarez, quien por segundo día consecutivo ha estado ausente en los entrenamientos debido a una indisposición. Así, el club rojiblanco se mantiene firme en su decisión de no vender al argentino al equipo culé.

De este modo, este jueves 27 de agosto el Atlético de Madrid ha hecho público un comunicado en su página web en el cual han informado que los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid, el cual está formado por los principales accionistas del club, han respaldado de forma unánime la decisión de no negociar con el Fútbol Club Barcelona por Julián Álvarez y remitirse a la cláusula de rescisión presente en el contrato firmado por el jugador.

Respaldo unánime del Consejo de Administración a la estrategia del club. No se negociará el traspaso de Julián Alvarez al FC Barcelona. ℹ️ https://t.co/JvIMjddRvd — Atlético de Madrid (@Atleti) August 27, 2026

En el Consejo de Administración del equipo madrileño son conscientes de que el club está dispuesto a negociar en el marco del mercado de traspasos, pero siempre de manera "ética y profesional y con respeto entre los clubes", algo que consideran que no ha cumplido el equipo catalán, motivo por el cual no va a existir ninguna negociación por el delantero.

"El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez", reza el comunicado.

Asimismo, señalan que el Atlético de Madrid confía en que el jugador nacido en Calchín, Argentina, podrá comprender la decisión, centrándose en trabajar para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos, tal y como ya lo ha hecho durante las dos temporadas que lleva "defendiendo nuestros colores", subrayan.

El Consejo de Administración del club del Metropolitano se reformó con su adquisición por parte de Apollo Global Management y está formado por Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín. Así como por representantes del fondo estadounidense, exjugadores del club como David Villa y miembros de distintos despachos de abogados.

Las declaraciones de Laporta

En el día de ayer, el Fútbol Club Barcelona publicó un vídeo en el cual su presidente, Joan Laporta, declaraba el interés de hacerse con los derechos del jugador e indicaba cómo se desarrollaron los hechos.

Un vídeo que Laporta comenzaba declarando que tiene un "respeto absoluto" por el Atlético de Madrid, así como un "aprecio personal" por sus directivos. Además, asegura que presentaron una oferta oficial por el jugador, la cual ratificó mediante una conversación telefónica con Gil Marín, quien le trasladó su intención de no traspasar a Julián.

Lejos de dejar de insistir, al recibir información de que los rojiblancos estaban negociando con otros clubes y las palabras de Julián expresando su deseo de salir, interpretaron que la oferta que realizaron seguía siendo válida. De esa forma se generó un malestar que asegura Laporta no fue inmotivado por las acciones del club que dirige, sino por las acciones del Atlético de negociar con otros equipos.

De este modo, el presidente del Fútbol Club Barcelona reconoció estar muy interesado en hacerse con los servicios del argentino, por lo que su oferta se mantiene hasta el final del mercado de fichajes. Puntualizando que si el Atlético está dispuesto a vender, ellos están dispuestos a comprar, eso sí, bajo sus propias condiciones.