Guerra total Atleti-Barça: Gil Marín veta la venta de Julián Alvarez y Yuste responde

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, fue contundente este jueves al analizar la situación de Julián Alvarez y el interés del Barcelona por el delantero argentino. El dirigente rojiblanco aseguró que el futbolista atraviesa un momento "muy difícil", acusó a determinadas personas de haberle "engañado y confundido" y cerró de forma tajante cualquier posibilidad de negociación con el club azulgrana.

Sus palabras no tardaron en encontrar respuesta. Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del Barcelona, mostró su sorpresa y malestar por las declaraciones del máximo responsable de la gestión del Atlético y rechazó las acusaciones lanzadas desde el Metropolitano.

Gil Marín atendió a Movistar desde Mónaco, tras el sorteo de la Champions League, para abordar uno de los asuntos que más tensión está generando en el fútbol español. El consejero delegado explicó que Julián Alvarez no atraviesa un buen momento, tanto en el plano personal como en el profesional. "Julián está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo", afirmó.

"Julián está realmente mal. Hay personas que se han encargado de engañarle. Lo lamento muchísimo por él." 👤 Gil Marín, con @m_marchante sobre el futuro del argentino.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/a5M6y08ni0 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 27, 2026

El dirigente rojiblanco insistió en que el atacante argentino está viviendo una situación especialmente complicada. "Está completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional", añadió.

El delantero no se ha entrenado en las dos últimas sesiones del Atlético debido a una indisposición, después de su reaparición el pasado domingo ante el Villarreal en el Metropolitano. En aquel encuentro, el futbolista recibió silbidos y una bronca por parte de un sector de la afición, aumentando aún más la atención sobre su futuro.

El Atlético quiere que siga y cierra la puerta al Barcelona

A pesar de la incertidumbre, Gil Marín remarcó que la intención del Atlético es mantener a Julián Alvarez. El delantero tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

"Nuestra intención, y mi sueño personal, es que siga con nosotros, que siga prestando sus servicios en el Atlético de Madrid. Para competir con los grandes hacen falta jugadores grandes", explicó el consejero delegado.

"Mi sueño es que Julián siga con nosotros. Pero nunca, nunca, nunca se iría al FC Barcelona". 👤 Gil Marín, con @m_marchante tras el sorteo de #UCL. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/5g8eYmBEYt — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 27, 2026

Gil Marín, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de buscar una solución si fuera el propio futbolista quien considerara imposible continuar en el club rojiblanco. La posición del Atlético cambia por completo cuando aparece el Barcelona como posible destino.

"Si él llegara a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería al Fútbol Club Barcelona", insistió.

El dirigente fue especialmente duro al referirse a las declaraciones de Joan Laporta sobre la oferta azulgrana por el delantero. El Atlético ya había rechazado una propuesta de 100 millones de euros repartidos en seis plazos y se había remitido a la cláusula del jugador.

"Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia y la falta de profesionalidad", aseguró Gil Marín, antes de reiterar que no habrá negociación con el Barcelona.

Rafa Yuste responde: "Son indignantes"

Las palabras del consejero delegado del Atlético no pasaron inadvertidas en el Barcelona. Rafa Yuste respondió a Gil Marín, preguntado por Arancha Rodríguez, y mostró su rechazo al tono empleado por el dirigente rojiblanco.

"Me han sorprendido muy negativamente las declaraciones de Gil Marín, son indignantes", afirmó el vicepresidente deportivo azulgrana.

💥 Rafa Yuste responde a Gil Marín, a pregunta de @AranchaMOBILE 😡 "Me han sorprendido muy negativamente las declaraciones de Gil Marín, son indignantes" 🤔 "No se pueden tildar de 'repugnantes' las actuaciones del Barça cuando llevamos muchísimos años haciendo las cosas bien… pic.twitter.com/SsnFtzQAls — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 27, 2026

Yuste respondió directamente a uno de los términos utilizados por el dirigente del Atlético y defendió la trayectoria del Barcelona en el ámbito deportivo. "No se pueden tildar de 'repugnantes' las actuaciones del Barça cuando llevamos muchísimos años haciendo las cosas bien deportivamente", señaló.

El vicepresidente azulgrana también fue preguntado por la posibilidad de que el Barcelona pueda fichar a Julián Alvarez antes del cierre del mercado. Sin entrar a valorar directamente una hipotética operación, Yuste evitó alimentar la polémica y se centró en defender la actuación de su club.

"¿Es imposible fichar a Julián? El mercado está a unos días de cerrarse y ya está... Lo que tengo que hacer yo es defender al Barça y a sus profesionales", afirmó.

"¿Es imposible fichar a Julián? El mercado está a unos días de cerrarse y ya está... Lo que tengo que hacer yo es defender al Barça y a sus profesionales". 👤 Rafa Yuste, con @m_marchante sobre el futuro del argentino. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/qAB30JIiQQ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 27, 2026

De esta forma, el cruce de declaraciones añade un nuevo capítulo a la situación de Julián Alvarez. Mientras el Atlético insiste en que su prioridad es mantener al delantero y descarta negociar con el Barcelona, desde la entidad azulgrana rechazan frontalmente las acusaciones y defienden la profesionalidad de quienes trabajan en el club.