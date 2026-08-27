El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, no ha escatimado en elogios hacia su delantero estrella tras la abultada victoria conseguida este miércoles. El técnico calificó a Kylian Mbappé de jugador "increíble" y se mostró muy satisfecho con la versión ofrecida por su equipo, especialmente por la forma de sobreponerse ante la dificultad en la goleada por cuatro tantos a uno frente a la Real Sociedad, un partido que también dejó algunos pitos en las gradas del estadio blanco.

Eso sí, le mandó un recado sobre la cantidad y la calidad de los goles: "Yo prefiero 40 goles con mucho trabajo y títulos, que 60 goles sin títulos y mirándose a sí mismo. Prefiero 40 con trabajo, que 60 sin ello".

🗣️ JOSÉ MOURINHO: "Yo prefiero 40 goles de Mbappé con trabajo para el equipo, que 60 mirándose a si mismo". pic.twitter.com/pfu8tkrX00 — Naninho (@SrNaninho) August 26, 2026

Para el preparador luso, este encuentro supuso su regreso oficial al feudo madridista, y reconoció haberlo vivido con mucha calma. "Ha sido tranquilo", confesó ante los medios de comunicación, añadiendo que ya no está para muchos nervios debido a la gran cantidad de encuentros que acumula en su trayectoria profesional. Además, recordó que la última vez que visitó el coliseo blanco fue con el Benfica, y destacó que es la primera vez que dirige desde el banquillo en el nuevo Santiago Bernabéu.

El desarrollo del partido no fue sencillo en sus compases iniciales. Mourinho admitió que el primer tiempo resultó complicado porque no estaban logrando superar la presión de una Real Sociedad que se mostró muy bien plantada sobre el terreno de juego, a pesar de no generar ocasiones claras. Las correcciones tácticas durante el descanso fueron fundamentales. Según el técnico, tras los ajustes, el equipo ofreció una marcha más que hizo imposible cualquier reacción visitante, llegando a afirmar que "en el segundo tiempo podían ser seis goles".

Uno de los nombres propios de la noche fue Kylian Mbappé, autor de un triplete. Al ser preguntado por posibles comparaciones con Cristiano Ronaldo, el técnico portugués aseguró que no le gusta comparar jugadores, pero enfatizó que "este tío es increíble". Destacó su actuación histórica en los mundiales y aseguró que ve al atacante galo con mucha hambre de hacer historia defendiendo la camiseta del Real Madrid, valorando además su gran ética de trabajo para el equipo.

En cuanto a las rotaciones, Mourinho explicó el cambio de Vinícius Júnior, desvelando que tenía decidido sustituirlo en cuanto lograra marcar. "No hubiera sacado nunca a Vini sin el gol", reconoció el técnico. Consideró que el brasileño necesitaba descansar y que era el momento ideal para que abandonara el terreno de juego y sintiera el cariño de la gente. Asimismo, el entrenador blanco tuvo palabras de reconocimiento para otros futbolistas como Jude Bellingham y Cucurella, subrayando que es vital enseñar a estos talentos de primer nivel a jugar como equipo.

Respecto a los silbidos escuchados durante la primera mitad, Mourinho restó importancia al asunto, apelando a la habitual exigencia del público local. "El Bernabéu ya lo conocemos, los jugadores lo conocen, yo lo conozco", afirmó. Aseguró que la afición es así porque es una consecuencia de la historia del club. Para el portugués, los aficionados pagan por experimentar emociones y es labor de la plantilla mantenerse firme y con tranquilidad delante de la dificultad.

Finalmente, el técnico subrayó que el equipo sigue en pleno proceso de crecimiento, tanto mental como emocionalmente, tras una pretemporada atípica. Recordó que a estas alturas de la competición lo más importante es sumar victorias y que, hasta el momento, han logrado un pleno en su casillero. "Vivimos de puntos y, de momento, seis de seis", zanjó el entrenador para demostrar que la plantilla está preparada para competir al máximo nivel.