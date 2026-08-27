Sorteo de Champions: estos son los rivales de Real Madrid, Barcelona, Atleti, Betis y Villarreal

El sorteo de la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027 ha deparado este jueves los enfrentamientos para los cinco representantes españoles en la máxima competición continental. El FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal CF y el Real Betis ya conocen a los rivales que deberán superar para avanzar en un torneo que, bajo su nuevo formato, exige la máxima regularidad. La suerte ha sido dispar, dejando a los azulgranas, rojiblancos y castellonenses con los emparejamientos más complicados.

El FC Barcelona de Hansi Flick tendrá que superar un calendario repleto de obstáculos. El cuadro catalán se enfrentará a oponentes de máximo nivel, destacando especialmente el choque ante el actual campeón, el Paris Saint-Germain francés. Además, los culés tendrán que medirse a los ingleses Manchester City y Aston Villa, completando su liguilla contra el Sporting de Portugal, el Feyenoord, el Galatasaray, el Como 1907 y el Sabah.

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta esta edición con la especial motivación de ser el anfitrión de la gran final, que se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Los hombres de Diego Pablo Simeone no tendrán un camino sencillo, ya que el sorteo les ha cruzado con gigantes europeos como el Bayern alemán, el Liverpool FC y el Manchester United ingleses. El calendario colchonero se completará con duelos frente al PSV, el Fenerbahce, el Bodo/Glimt, el Viking y el Stuttgart.

Quien ha salido mejor parado del evento ha sido el Real Madrid. El quince veces campeón de Europa ha evitado a buena parte de los rivales más temibles, aunque tendrá que medir sus fuerzas principalmente contra el Arsenal FC, actual subcampeón continental y verdugo de los blancos hace dos temporadas, así como frente al siempre competitivo Inter de Milán. El resto de oponentes del equipo madridista serán el PSV, la Roma, el RB Leipzig, el Shakhtar, el LASK y el AEK.

En cuanto a los otros dos representantes españoles, la fortuna les ha dado la espalda. El Villarreal CF se enfrentará a una de las liguillas más temibles que se recuerdan para un equipo nacional. El cuadro amarillo deberá competir ante potencias de la talla del PSG, el Liverpool FC, el Manchester United, el Borussia Dortmund y el Nápoles. Su fase de liga la cerrarán los partidos contra el Fenerbahce, el Sabah y el Slovan Bratislava.

Finalmente, el Real Betis celebrará su histórico regreso a la competición veintiún años después con un calendario de máxima exigencia. El conjunto verdiblanco jugará principalmente contra grandes de Europa como el Arsenal FC, el Bayern, el Oporto y el Borussia Dortmund. Completarán su participación en esta fase inicial midiéndose al Feyenoord, el Lille, el Como 1907 y el Slovan Bratislava, en lo que supondrá un auténtico desafío para el equipo andaluz.

Así quedan los grupos:

FC BARCELONA: Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting Portugal (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como 1907 (C) y Sabah (F).

REAL MADRID: Inter (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), RB Leipzig (C), Shakhtar (F), LASK (C) y AEK (F).

ATLÉTICO DE MADRID: Bayern (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahce (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C) y Stuttgart (F).

VILLARREAL CF: PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Nápoles (C), Fenerbahce (F), Sabah (C) y Slovan Bratislava (F).

REAL BETIS: Arsenal (C), Bayern (F), Oporto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como 1907 (C) y Slovan Bratislava (F).