El Getafe se medirá al Ajax de Míchel en la liguilla de la Conference League

El sorteo de la nueva fase de liga de la Conference League ha deparado este viernes una ruta relativamente amable para el Getafe CF en su esperado regreso a las competiciones internacionales. El conjunto madrileño, ausente de los torneos europeos desde la campaña 2019-2020, tendrá como principal adversario a un histórico del fútbol en horas bajas pero siempre peligroso: el Ajax de Ámsterdam, club neerlandés que actualmente dirige el técnico español Míchel Sánchez.

El cruce ante la entidad de los Países Bajos trae grandes recuerdos a la parroquia azulona. En su última participación continental, justo antes de que la competición se detuviera de forma abrupta por la pandemia, el Getafe logró una de las victorias más recordadas de su historia en los dieciseisavos de final de la Liga Europa. Pese a que los neerlandeses partían como claros favoritos sobre el papel, el equipo madrileño asestó un golpe de autoridad que sorprendió a todo el continente.

En el partido de ida disputado en el Coliseum, los hombres guiados por José Bordalás superaron al combinado tetracampeón de Europa por un contundente 2-0, gracias a los tantos de Deyverson y Kenedy. En la vuelta, celebrada en el estadio Johan Cruyff, una derrota por 2-1 fue suficiente para certificar el billete a la siguiente ronda con un gol decisivo de Jaime Mata. De aquella plantilla tan combativa todavía permanecen en la disciplina del club tanto el entrenador alicantino como el guardameta David Soria y el central Djené.

Ahora, el Getafe volverá a pisar el césped del mítico feudo del Ajax para medirse a una escuadra renovada. Al mando del banquillo local se sentará Míchel Sánchez, exentrenador de equipos como el Rayo Vallecano y el Girona FC. Esta exigente visita fuera de casa marcará el punto de máxima dificultad en esta novedosa liguilla diseñada por la UEFA.

Más allá del bloque neerlandés, el otro gran escollo para la escuadra española será el Brighton británico. Sin embargo, en esta ocasión, la ventaja será para el Getafe, dado que el duelo frente a los ingleses se disputará al abrigo de sus aficionados en el recinto local. Además, visitarán Madrid el modesto Inter Escaldes, primer equipo de Andorra en disputar un torneo continental y donde milita Maurizio Pochettino, así como la formación suiza del Lugano.

Para redondear este nuevo formato de competición, el Getafe tendrá que jugar a domicilio frente al Universidad Craiova rumano y al Iberia Tbilisi de Georgia. Se trata de un calendario bastante asequible que permitirá a los azulones soñar en grande. La fase inicial se pondrá en marcha el próximo 15 de octubre y llegará a su fin el 17 de diciembre. El objetivo prioritario consistirá en terminar entre las ocho primeras posiciones para acceder directamente a las eliminatorias decisivas, evitando así la repesca, y mantener vivo el sueño de alcanzar la gran final de Estambul programada para el 2 de junio de 2027.