La resistencia titánica de Simeone con Julián Álvarez: "Con salud en la vida, todo se puede revertir"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa previa al choque liguero. Habitual, pero marcada por el caso Julián Álvarez.

El técnico argentino ha abordado diversos temas de actualidad, destacando principalmente la baja confirmada de Julián Álvarez para el importante compromiso de este sábado frente al Sevilla FC.

Así lo decía Simeone:

"𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚́𝐧 no va estar mañana". 🗣️ 𝐒𝐢𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 confirma la ausencia del delantero argentino en el partido contra el Sevilla FC.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/2GAtfUoF71 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 28, 2026

Lejos de alimentar polémicas, el preparador ha respaldado la postura de la entidad madrileña y ha lanzado un mensaje de optimismo respecto al futuro del ariete. "El club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder", ha aseverado el técnico en referencia a la situación del atacante.

🎙️ Simeone, sobre la falta de delanteros ante el Sevilla con el Caso Julián: 💥 "NO va a ESTAR MAÑANA". 👉 "El club fue contundente en todo lo que explicó y lo que va a suceder". pic.twitter.com/42jKB8I9qj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2026

Y mantuvo el mismo discurso que lleva manteniendo semanas: "Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros", ha añadido, recordando que "en la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud". ¿La situación se puede revertir? Simeone sentenció: "Mientras haya saludo todo se puede revertir en la vida".

Además, según el Cholo, existe un buen ambiente en el vestuario y los futbolistas están centrados únicamente en la competición. "Creo que los chicos están trabajando muy bien desde que han regresado, sobre todo los mundialistas, y el equipo hizo buenos partidos", ha reflexionado, poniendo el foco en el inminente duelo andaluz.

Las ausencias en la delantera suponen un quebradero de cabeza para el cuerpo técnico. A la indisponibilidad del argentino se suma la baja del noruego Alexander Sorloth. Simeone ha reconocido que no poder contar con el atacante escandinavo les hace daño, pero ha apelado al "esfuerzo colectivo para buscar soluciones".

Finalmente, el entrenador ha querido poner un toque de humor al ser preguntado por su estado de ánimo ante tanta polémica, recordando que nadie le había dado la enhorabuena por alcanzar la histórica cifra de 800 partidos como entrenador.

Me gusta este Simeone. El que, dentro de una situación tan compleja como la que se está viviendo con Julián Álvarez, siempre tiene un espacio para responder con humor y hacer reír a la sala de prensa. Le preguntan cómo está él y esto ha sido lo que ha dicho: pic.twitter.com/clR8tD9Ypo — Blanca Sánchez (@Blancasanchezd) August 28, 2026

"Hasta se olvidaron de felicitarme. Estaba el tema centrado en otro lado. Yo estoy bien, estoy feliz, estoy en el lugar donde quiero estar", ha bromeado. Además, ha expresado su profunda gratitud tras más de una década al frente del banquillo colchonero, valorando el legado en el club rojiblanco que está construyendo junto a figuras emblemáticas como Gabi, y reiterando sus ganas intactas de seguir compitiendo al máximo nivel.