Louzán y De la Fuente viajarán a Ceuta para apoyar a la ciudad frente a la crisis

Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, viajarán a Ceuta el próximo viernes 4 de septiembre. Allí, mantendrán diversos encuentros: con la Federación de Fútbol de Ceuta, los representantes de los distintos clubes y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El motivo de dicha visita es "mostrar el apoyo del fútbol español a todos los que están viendo una situación compleja en este último mes".

Se quiere utilizar la visibilidad del organismo y la de sus representantes para mostrar de manera pública la solidaridad y el apoyo a los ceutíes: "Desde la Federación, que cuenta con las dos selecciones número 1 del mundo, se es consciente de la responsabilidad que tiene este deporte a nivel social. Por ello, se pretende visibilizar el apoyo del fútbol español a los aficionados y aficionadas y a los ciudadanos en general en los momentos más difíciles", han señalado.

El pasado fin de semana, el fútbol ya se convirtió en escenario de las protestas por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Los jugadores del Ceuta y Las Palmas saltaron al terreno de juego con camisetas en las que se podía leer "Ceuta no se vende. Ceuta se defiende". Además, el entrenador sevillano del conjunto ceutí, Juan José Romero, se ha mostrado contrario a que su equipo tenga que disputar sus encuentros en estas circunstancias y ha hecho un llamamiento a la "unidad" del pueblo y a la "respuesta pacífica" ante la crisis migratoria.

El fútbol español cierra filas

Días más tarde, el propio Luis de la Fuente valoraba la situación de Ceuta: "Primero con los ceutíes, siempre, con los amigos que tengo ahí, mis compatriotas. Hay que normalizar y dar soluciones, pero primero los que tienen que recuperar su vida son los ceutíes, que han visto de una manera u otra cortada su normalidad. Si vuelven pronto a la normalidad, como ellos pretenden, seguramente se solucionarán otros problemas. Pero primero, insisto, los ceutíes", afirmó.

Por otro lado, Javier Tebas, el presidente de la competición nacional, también ha hablado al respecto del tema y ha defendido: "LALIGA une cada fin de semana a clubes, jugadores y aficionados de todos los rincones de España. Y hoy esa unión se siente especialmente en Ceuta. Porque Ceuta es España".