Real Sociedad y Celta de Vigo ya conocen sus rivales en la Europa League

El sorteo celebrado este viernes ha deparado una primera fase sumamente exigente para los representantes españoles en la segunda competición continental. El actual formato de liguilla, que se desarrollará entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, obligará a las escuadras dirigidas por Rino Matarazzo y Claudio Giráldez a dar su mejor nivel si desean colarse entre los ocho primeros clasificados. Lograr ese objetivo es fundamental, ya que permite evitar el incómodo cruce de repesca y avanzar directamente a los octavos de final. El objetivo último de todos los participantes está fijado en el 26 de mayo, fecha en la que la ciudad alemana de Fráncfort acogerá la gran final.

El azar ha querido que los dos equipos españoles compartan varios de los escollos a los que deberán hacer frente a lo largo del otoño y el invierno. El nombre más imponente es, sin duda, el de la Juventus de Turín, un histórico del fútbol europeo que pondrá a prueba la solidez de los conjuntos nacionales. Además, ambos conjuntos medirán sus fuerzas frente al Union Saint-Gilloise de Bélgica, escuadra que compitió en la máxima categoría continental la pasada campaña, así como contra los ingleses del Bournemouth y el modesto Lillestroem de Noruega.

En el caso del cuadro donostiarra, su condición de cabeza de serie en el primer bombo no le ha librado de emparejamientos de altísima dificultad. La plantilla tendrá que viajar a Italia para rendir visita a la siempre correosa escuadra turinesa, y viajará también al feudo del Crystal Palace, último campeón de la Conference League. Por el contrario, el estadio de Anoeta se vestirá de gala para recibir al Olympique de Lyon francés, así como al Bournemouth y al Viktoria Plzen checo. La lista de contendientes de los vascos se completa con un sorprendente Torreense portugués, club que milita actualmente en la segunda división lusa y que pisará el césped de San Sebastián en un duelo inédito.

Por su parte, la escuadra gallega no ha tenido un sorteo más benévolo partiendo desde el tercer bombo de esta competición. Los de Vigo revivirán una noche histórica cuando la Vecchia Signora pise el césped de Balaídos, un escenario que trae grandes recuerdos a los aficionados celestes tras aquella mítica e histórica goleada por 4-0 que apeó a los transalpinos en los octavos de final de la temporada 1999-2000. Los aficionados gallegos podrán disfrutar en casa, además, de los choques ante el Union Saint-Gilloise, el Bournemouth y el Lillestroem.

Sin embargo, el calendario a domicilio será una verdadera prueba de fuego para los pupilos de Giráldez. Tendrán que visitar feudos de enorme tradición ambiental como el del Olympique de Marsella en Francia y el del Celtic de Glasgow en Escocia, dos estadios que exigen un plus de concentración y esfuerzo físico. A estos compromisos de gran dificultad se suman los largos desplazamientos para medirse al Omonia de Chipre y al Hapoel Beer-Sheva israelí. En definitiva, el nuevo diseño del torneo no da tregua y requerirá de la máxima fiabilidad por parte de los conjuntos nacionales para mantener intactas sus esperanzas europeas.

Así quedan los grupos:

REAL SOCIEDAD: Olympique Lyon (C), Juventus (F), Viktoria Plzen (C), Union Saint-Gillois (F), Bournemouth (C), Crystal Palace (F), Torreense (C) y Lillestroem (F).

RC CELTA: Juventus (C), Olympique Marsella (F), Union Saint-Gillois (C), Celtic (F), Bournemouth (C), Omonia (F), Lillestroem (C) y Hapoel Beer-Sheva (F).