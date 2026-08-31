¡Qué ganas tenía de hacer una columna del Atlético de Madrid jugando bien fuera de casa! Y no solo jugó bien, sino que hizo unos 60 minutos iniciales que permiten soñar con volver a ser un equipo competitivo dentro y lejos del Metropolitano. 1-3 en Sevilla y por fin un Atlético reconocible en su esencia cholista. Analizamos todo.

Primera parte maravillosa del Atlético en Sevilla. En actitud y en juego. Con Barrios a este nivel y sin lesiones, el curso sería otra cosa muy diferente a la vista el año pasado. Mismo caso que Álex Baena y Kang-in Lee, dos jugadores de los de pelota cosida al pie, pase decisivo y disparo certero. Y ojo, porque también me gustó Hjulmand, aunque dentro del área tiene que tranquilizarse bastante. Este Atlético tiene calidad, ganas, juventud y fuerza; sin embargo, hay que ser ambiciosos y a este equipo le falta un 9. Quizá no se note al principio, pero la temporada es eterna y se notará.

Sin 9, el que hizo de falso ariete fue todo un campeón del mundo. Diego Simeone se estaba cargando a Baena, decían. Pues con el Atlético de Simeone, Baena jugó el sábado un partidazo. Tres goles en tres partidos lleva Álex y Barrios, otro talento, fue el segundo MVP del choque. Con Simeone juegan de maravilla Lookman en su posición, de maravilla Kang-in, de maravilla Barrios, de maravilla Baena… porque en el Atlético juegan bien los buenos... pero los buenos de verdad.

Baena brilló dentro y fuera del campo. Periodista en el post partido: "Hoy, te disfrazaste de Julián Álvarez". Álex Baena: "No, me disfracé de Álex Baena". Sea con o sin mala intención, el tono ante preguntas así debe ser este, porque Baena tiene el carácter que necesita el nuevo Atlético y si hay que zasquear un poco, zasca. Eso y que los partes médicos de Pablo Barrios sean pocos o ninguno. ¡Cómo juega este chico! ¿Cuánto valdría en el mercado? Para mí, tres cifras y partido a partido empiezo a dudar si ese número arranca con un 1 o con un 2. Juntos y sin lesiones cambiarán la cara del conjunto colchonero.

En resumen, por fin una gran victoria fuera de casa y en la primera salida. Baena, Lookman, Barrios, Kang in Lee... defensa sólida, buen juego en la primera parte... Mucho que analizar y prácticamente todo bueno. Y sin 9. Sin 9, el Atlético lleva 7 goles en tres partidos. Imagina con un goleador. Por eso, repito, hay que ser ambiciosos y rematar el mercado.

Sobre el tema Julián Álvarez ya está dicho todo sobre el Atlético, el Barcelona, juglares mentirosos, tácticas de mafiosos, etc. Está todo dicho. Eso sí, ahora vemos, dentro de la élite de los juglares, a los que más aguantan. ¿Por qué siguen? Porque están desesperados. Ni más ni menos. Se les echan encima sus propios fans y están aterrados.

En el caso de algunos personajes como el 'ay ay ay ay', poco más se puede decir. Entre pena, lástima y vergüenza ajena. Desesperados es poco. Sus propios seguidores se les van a echar encima y están asustados. Son dos años engañando a la gente. Están desquiciados. Y pena, ninguna, la verdad. Cada uno recoge lo que siembra. Disfruten lo sembrado.