El Real Madrid ficha a Sergio Martínez, la perla del Racing, por 3 millones

El Real Madrid ya tiene nuevo defensor. La joven perla del Real Racing Club de Santander, de 19 años, Sergio Martínez. El Real Madrid se lo lleva por los 3 millones de euros de su cláusula de rescisión. En el arranque de la presente campaña 2026-2027, Sergio jugó 2 encuentros en la máxima categoría y anotó un golazo en su debut ante el Villarreal.

Este es el comunicado del Racing despidiéndose del jugador:

El Racing y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Sergio Martínez. El club madrileño se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con el jugador. En virtud de ello, el futbolista de Laredo abandona la disciplina verdiblanca. Desde el Racing, club al que ha pertenecido Sergio desde los 10 años de edad y en el que ha escalado todos los peldaños desde el Alevín B hasta el primer equipo (con el que ha disputado 15 partidos), queremos desear al futbolista todo el éxito que se merece en sus próximos retos profesionales y personales. ¡Suerte, Sergio! Estamos muy orgullosos de tu progresión en nuestro club y de cómo has defendido el escudo todos estos años. Los Campos de Sport de El Sardinero siempre serán tu casa.

Una despedida que además incluye un vídeo del canterano y sus mejores momentos en el Sardinero:

ℹ️ Despedida de Sergio Martínez del Real Racing Club ✅ El Real Madrid abonará la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato del futbolistahttps://t.co/tCKw6nrePQ pic.twitter.com/SLHlD0KQUQ — Real Racing Club (@realracingclub) August 31, 2026

Durante la temporada pasada (2025-2026), el prometedor mediocentro de 1,88 metros disputó 10 partidos en LaLiga HyperMotion y fue pieza clave para lograr el ascenso a Primera División. Eso sí, Sergio no jugará de momento en el primer equipo y empezará en el Real Madrid Castilla.