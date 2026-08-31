Messi deja la selección tras el Mundial 2026: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

El mundo del fútbol vive una de esas noticias que marcan una época. Lionel Messi ha anunciado oficialmente su retirada de la Selección argentina, poniendo punto final a una trayectoria internacional que quedará para siempre en la historia del deporte.

El argentino comunicó su decisión a través de un emotivo mensaje, en el que reconoció que abandonar la Albiceleste es una decisión que le provoca un profundo dolor, pero que considera que ha llegado el momento de cerrar esta etapa.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento".

Messi aseguró que siempre entregó todo por la camiseta argentina, tanto en los años de éxitos como en los momentos más difíciles. "Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

Una despedida cargada de emoción

El '10' reconoció que el paso del tiempo y la llegada de nuevas generaciones han sido factores importantes en su decisión. "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

El rosarino también quiso agradecer a todos los que le acompañaron durante sus más de 20 años vistiendo la camiseta nacional: su familia, entrenadores, compañeros, dirigentes y, especialmente, los aficionados argentinos. "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera".

Una huella gigantesca

La retirada de Messi supone el final de una de las carreras internacionales más importantes de todos los tiempos. Más de 200 partidos con Argentina, goles, asistencias, finales, derrotas dolorosas y conquistas históricas resumen una trayectoria que transformó para siempre la historia de la Selección.

Después de 21 años desde su debut, Messi consiguió alcanzar los mayores sueños con su país, conquistando, entre otros títulos, una Copa del Mundo y dos Copas América.

Su camino no siempre fue sencillo. Hubo momentos de críticas, frustraciones y dudas, e incluso etapas en las que pareció alejarse definitivamente de la Selección. Sin embargo, su perseverancia acabó llevando a Argentina a una de las épocas más gloriosas de su historia.

Tras quedar subcampeón en la Copa del Mundo de 2026, el capitán ha decidido que ha llegado el momento de decir adiós al fútbol internacional.

"Gracias Dios por hacerme argentino"

En la parte final de su mensaje, Messi dejó una de las frases que ya emocionan a millones de aficionados: "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!".

Leo Messi se marcha de la Selección, pero su legado permanecerá intacto. De las lágrimas de las derrotas a la gloria de levantar el Mundial, el argentino deja una huella de valor incalculable.

Se cierra una era. Messi dice adiós a la Selección argentina, pero su historia con el fútbol y con todo un país será eterna.