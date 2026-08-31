Se da por hecho el nuevo delantero del Atlético de Madrid: Jonathan David

No es oficial aún, pero se da por hecho que el nuevo delantero del Atlético de Madrid será el canadiense de 26 años Jonathan David. Así lo anunciaba, entre otros, Fabrizio Romano:

🚨🔴⚪️ Exclusive detail: Atlético Madrid will have €25m buy option clause as part of the Jonathan David deal. Not mandatory, only option — up to Atléti in June 2027. pic.twitter.com/dAfOlyYks0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

"El Atlético de Madrid dispondrá de una opción de compra no obligatoria de 25 millones de euros vinculada a la operación por Jonathan David, cuya ejecución quedará a criterio del club en junio de 2027", dice la publicación.

La carrera de David ha sido muy buena… hasta que llegó a la Juventus de Turín. En el Lille de la Ligue 1 francesa, donde estuvo cinco años (2020-2025), el delantero canadiense marcó un total de 87 goles en la liga doméstica y logró ser el máximo goleador histórico del club en competiciones europeas con 13 tantos.

En la Juventus, todo lo contrario. Tras llegar libre a la Serie A para la temporada 2025-2026, Jonathan David solo marcó 8 goles en competiciones oficiales, repartidos en 6 tantos por la Serie A y 2 en la UEFA Champions League.

El caso Jonathan David como tercer delantero es la incógnita del año. Si esto se hubiese anunciado hace dos años, todo el mundo estaría encantado. De hecho, se pidió mucho cuando estaba en el Lille. En la Juve, como cualquiera actualmente, no brilló nada. Si funciona, es una gran jugada. Si finalmente es cesión con opción de compra, la fórmula es, a priori, muy buena. Si sale bien, te quedas un gran delantero. Si no te convence, se vuelve a Italia.

Por cierto, la llegada del jugador canadiense no implica ni mucho menos la salida de Sorloth o Julián Álvarez.