Adiós a Alemania: Rüdiger anuncia su retirada internacional para centrarse en el Real Madrid

Antonio Rüdiger ha anunciado el fin de su carrera en la selección alemana, 16 días antes de que se anuncie la convocatoria para los primeros partidos de la Liga de Naciones contra Países Bajos, Grecia y Serbia.

El jugador, de 33 años, hizo su anuncio a través de sus redes sociales tras más de 12 años como internacional y un total de 86 partidos en el que se ha mostrado agradecido con sus compañeros de vestuario, entrenadores y aficionados..

"Tras un tiempo de reflexión ha llegado para mi el momento de poner fin a mi carrera en la selección alemana y abrir el camino para la nueva generación", dijo el jugador en su perfil de X.

Nach einiger Zeit des Nachdenkens ist für mich der Zeitpunkt gekommen, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden und den Weg für die junge Generation frei zu machen. 🇩🇪 Als ich 2014 das erste Mal das DFB-Trikot getragen habe, hätte ich es mir in meinen Träumen nicht… pic.twitter.com/MniXUgxswy — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) September 1, 2026

Rüdiger debutó el 13 de mayo de 2014 en un 0-0 contra Polonia pero no llegó a ser convocado después para el Mundial de Brasil de ese mismo año en el que Alemania se proclamó campeón.

"La primera vez que vestí la camiseta de la selección no llegué a imaginarme ni en sueños que jugaría 86 partidos internacionales", dijo.

Rüdiger jugó cinco torneos con Alemania. En la Eurocopa 2024 llegó hasta cuartos de final en los que Alemania cayó ante España por 2-1. En 2017 fue titular en el equipo que ganó la Copa de las Confederaciones.

"Aunque el gran título se nos escapó en los últimos torneos y tuvimos que encajar algunas dolorosas derrotas, este tiempo ha sido para mí un capítulo extremadamente especial que me marcará para siempre", dijo.

"Para mí comienza ahora un nuevo capítulo, en el que me centraré por completo en mi club. Gracias por el viaje compartido", concluye el escrito.