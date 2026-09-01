El Atlético ya tiene a sus tres delanteros: Julián Álvarez, Sorloth y Jonathan David

El Atlético de Madrid ha cerrado la incorporación del delantero canadiense Jonathan David de 26 años, en una operación que incluye una opción de compra no obligatoria de 25 millones de euros ejecutable en junio de 2027.

Así lo ha anunciado el conjunto rojiblanco con sus tradicionales Fórmula 1:

Este es el comunicado:

El Atlético de Madrid y la Juventus han llegado a un acuerdo para la cesión de Jonathan David. El delantero defenderá la rojiblanca durante la temporada 2026/27. Jonathan David nació en Brooklyn, Nueva York, el 14 de enero de 2000, aunque muy pronto se trasladó a Haití, donde vivió hasta los seis años. A esa edad se mudó a la capital canadiense, Ottawa, donde se formó futbolísticamente. Su progresión llamó la atención del Gent, que apostó por incorporarlo a sus filas en 2018. En Bélgica comenzó a mostrar todo su potencial ofensivo y, tras firmar 37 goles en sus dos temporadas con el Gent, el Lille se hizo con sus servicios. El atacante permaneció cinco temporadas en el conjunto francés, etapa en la que disputó 232 encuentros, anotando 109 goles y repartiendo 31 asistencias, conquistando una liga y una supercopa de Francia. Un rendimiento que confirmó su capacidad para marcar diferencias y que le llevó a dar el salto a la Juventus en verano de 2025. El delantero es internacional absoluto por Canadá y una de sus grandes estrellas. Tanto es así que se ha convertido en el máximo goleador histórico de Canadá gracias a sus 42 tantos, de los cuales tres fueron anotados en el último Mundial. Habitualmente actúa como delantero centro, aunque su perfil va mucho más allá de su capacidad para finalizar las jugadas. Jonathan David destaca por su movilidad, su capacidad para asociarse con sus compañeros y su versatilidad en la parcela ofensiva. El internacional canadiense ha superado el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria antes de dirigirse a las oficinas rojiblancas en el estadio Riyadh Air Metropolitano. ¡Bienvenido, Jonathan David!

El atacante busca recuperar su mejor nivel tras anotar ocho goles en competiciones oficiales durante su etapa en la Juventus de Turín, un rendimiento que contrasta con sus registros en el Lille, donde marcó 87 tantos en la liga francesa. Para más detalles, consulta la información en Twitter.

Junto a él estarán Julián Álvarez y Sorloth. El noruego parecía que podría salir, pero finalmente se queda como jugador tanque. En el caso de Julián, como adelanta Libertad Digital desde noviembre de 2025, también se queda en el Atlético de Apollo. La nueva dirigencia se mostró inflexible y el Barcelona se queda con otro ridículo histórico como el de Nico Williams el año pasado.